फ्री में कोडिंग सीखने का मौका, GOOGLE, MICROSOFT, सहित कई यूनिवर्सिटी करवा रही ऑनलाइन कोडिंग क्लास

यह कोर्स ‘Programming for Everybody (Getting Started with Python)’ नाम से उपलब्ध है और Python सीखने की बेहतरीन शुरुआत हो सकता है। इस कोर्स में जटिल गणित नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि आसान भाषा में कोडिंग सिखाई जाती है। आप इसे अपनी सुविधा अनुसार 7 हफ्तों में पूरा कर सकते हैं।

