PGCIL Recruitment 2025: पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में फील्ड सुपरवाइजर और इंजिनियर के पदों पर निकली भर्ती, होनी चाहिए ये डिग्री

PGCIL Recruitment 2025: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए शानदार अवसर आया है। PGCIL ने फील्ड सुपरवाइजर और फील्ड इंजीनियर के कुल 1543 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 17 सितंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।