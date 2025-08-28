Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

PGCIL Recruitment 2025: पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में फील्ड सुपरवाइजर और इंजिनियर के पदों पर निकली भर्ती, होनी चाहिए ये डिग्री

PGCIL: इस भर्ती के माध्यम से कुल 1543 पदों को भरा जाएगा। जिसमें फील्ड इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 532 पद, फील्ड इंजीनियर (सिविल) के 198 पद, फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रिकल) के 535 पद, फील्ड...

भारत

Anurag Animesh

Aug 28, 2025

PGCIL Recruitment 2025
PGCIL Recruitment 2025

PGCIL Recruitment 2025: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए शानदार अवसर आया है। PGCIL ने फील्ड सुपरवाइजर और फील्ड इंजीनियर के कुल 1543 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 17 सितंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

PGCIL Vacancy: इतने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के माध्यम से कुल 1543 पदों को भरा जाएगा। जिसमें फील्ड इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 532 पद, फील्ड इंजीनियर (सिविल) के 198 पद, फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रिकल) के 535 पद, फील्ड सुपरवाइजर (सिविल) के 193 पद और फील्ड सुपरवाइजर (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन) के 85 पद शामिल हैं।

भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 29 वर्ष (17 सितंबर 2025 तक) निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

PGCIL Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया और आयु सीमा

फील्ड इंजीनियर- संबंधित शाखा में बी.टेक/बी.ई. की डिग्री आवश्यक। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा।
फील्ड सुपरवाइजर- संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा आवश्यक। इनके लिए केवल लिखित परीक्षा ली जाएगी।

भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 29 वर्ष(17 सितंबर 2025 तक) निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

इतना लगेगा आवेदन शुल्क

इसमें आवेदन करने के लिए फील्ड इंजीनियर पद के लिए 400 रूपये और फील्ड सुपरवाइजर के पद के लिए 300 रूपये का भुगतान करना होगा। एससी, एसटी, दिव्यांग और एक्स-सर्विसमेन वर्ग को शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।

PGCIL Vacancy 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले powergrid.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
उसके बाद आवश्यक डिटेल्स और डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
निर्धारित आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा।
आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें।

PGCIL Recruitment 2025: पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में फील्ड सुपरवाइजर और इंजिनियर के पदों पर निकली भर्ती, होनी चाहिए ये डिग्री

