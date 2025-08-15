PM मोदी ने 103 मिनट का भाषण देकर बनाया नया रिकॉर्ड, टूटा पहले प्रधानमंत्री नेहरू के स्पीच का रिकॉर्ड

PM Modi Speech on Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। लाल किले से अपने 12वें लगातार स्वतंत्रता दिवस संबोधन में उन्होंने पूरे 103 मिनट तक बोलकर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सबसे लंबे भाषण का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के लंबे भाषण के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है।