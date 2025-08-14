BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में हेड कांस्टेबल सहित 1121 पदों पर वैकेंसी, 24 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन

BSF Recruitment 2025: सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने 2025 के लिए हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर (RO) और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक (RM) के पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1121 रिक्त पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 24 अगस्त 2025 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 23 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट http://bsf.nic.in पर जाना होगा।
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष (जनरल) होनी चाहिए। वहीं, ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष और SC/ST वर्ग के लिए 30 वर्ष निर्धारित है।
हेड कांस्टेबल (RO): उम्मीदवार को 10वीं पास होना चाहिए और रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग सहायक जैसे ट्रेड में 2 साल की ITI डिग्री होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से 12वीं (भौतिकी, रसायन और गणित) पास उम्मीदवार भी पात्र हैं।
हेड कांस्टेबल (RM): उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में 2 वर्षीय ITI डिग्री होनी चाहिए। 12वीं (PCM) पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।
BSF भर्ती 2025 में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों से होगा।
उम्मीदवार अपनी योग्यता और आयु सीमा की जांच कर समय पर आवेदन करें। यह भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर करियर बनाना चाहते हैं।