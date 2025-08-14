BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में हेड कांस्टेबल सहित 1121 पदों पर वैकेंसी, 24 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन

BSF Recruitment 2025: सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने 2025 के लिए हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर (RO) और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक (RM) के पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1121 रिक्त पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 24 अगस्त 2025 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 23 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट http://bsf.nic.in पर जाना होगा।