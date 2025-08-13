SSC CGL 2025: एसएससी उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, 31 अगस्त तक मिलेगा OTR में बदलाव करने का मौका

हाल ही में हुई परीक्षा में तकनीकी कारणों से कुछ उम्मीदवारों को परेशानी हुई थी। लगभग 55,000 उम्मीदवारों के डेटा अधूरे थे। SSC ने इन उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देने का मौका दिया है। यह परीक्षा 29 अगस्त 2025 को होगी और एडमिट कार्ड 26 अगस्त से उपलब्ध होंगे। प्रभावित उम्मीदवारों को मोबाइल और ईमेल के जरिए सूचित किया जाएगा।