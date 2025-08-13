Patrika LogoSwitch to English

SSC CGL 2025: एसएससी उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, 31 अगस्त तक मिलेगा OTR में बदलाव करने का मौका

SSC CGL 2025 उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। अब 14 अगस्त से 31 अगस्त तक OTR में बदलाव करने का अंतिम मौका दिया जा रहा है। देखें परीक्षा शेड्यूल अपडेट और एडमिट कार्ड पूरी डिटेल।

भारत

Rahul Yadav

Aug 13, 2025

SSC CGL 2025
SSC CGL 2025 (Image: gemini)

SSC CGL 2025 के उम्मीदवारों के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) में अपनी जानकारी बदलने का मौका 14 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक मिलेगा। इस दौरान किए गए बदलाव अंतिम माने जाएंगे और इसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा।

बदलाव कैसे करें

जो उम्मीदवार अपनी डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं उन्हें तय समय में OTR में सुधार करना होगा। किसी भी मदद के लिए हेल्पडेस्क से फोन या ईमेल के जरिए संपर्क किया जा सकता है। फिजिकल आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

परीक्षा का नया शेड्यूल

पहले 13 अगस्त को होने वाली CGL 2025 परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। अब यह सितंबर के पहले सप्ताह में होगी। SSC अपनी वेबसाइट पर नया शेड्यूल जारी करेगा।

कुछ उम्मीदवारों के लिए विशेष मौका

हाल ही में हुई परीक्षा में तकनीकी कारणों से कुछ उम्मीदवारों को परेशानी हुई थी। लगभग 55,000 उम्मीदवारों के डेटा अधूरे थे। SSC ने इन उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देने का मौका दिया है। यह परीक्षा 29 अगस्त 2025 को होगी और एडमिट कार्ड 26 अगस्त से उपलब्ध होंगे। प्रभावित उम्मीदवारों को मोबाइल और ईमेल के जरिए सूचित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बात

जो उम्मीदवार पिछली बार परीक्षा में शामिल हुए उनके पिछले प्रयासों को कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी बदलाव और सुधार इस समय में ही कर लें।

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

13 Aug 2025 07:20 pm

Published on:

13 Aug 2025 07:20 pm

