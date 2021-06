CBSE 12वीं के छात्रों-अभिभावकों की वर्चुअल बैठक में अचानक PM मोदी हुए शामिल और कीं खूब बातें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छात्र छात्राओं कों लेकर कितने चिंतित रहते है ये हाल ही में हुई बैठक के दौरान देखने को मिला, जब उन्होनें सीबीएसई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की घोषणा करके छात्रों के सुरक्षित रहने की कामना की। बोर्ड परीक्षा के रद्द होने के बाद उन्होंने आज दोपहर छात्रों और उनके पैरेंट्स से परीक्षा के स्थगन को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से चर्चा के दौरान कहा कि उन्हें परीक्षाओं के बारे में कभी चिंता नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द करने का यह फैसला उनकी सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है।

In schools & colleges, team spirit is taught. We saw new examples of team spirit during India's fight against COVID19. Today, every Indian is saying that we will emerge victorious from the pandemic. I am confident that you all will take the country to newer heights: pm modi pic.twitter.com/FsAMJu6ofY