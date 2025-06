स्कूल के दिनों में Priyanka Chopra हुई थीं बुली, छोड़ दिया था स्कूल, आखिर प्रियंका ने क्यों जला दी थी अपनी स्कूल की तसवीरें, जानिए एजुकेशन डिटेल्स

Priyanka Chopra burn her school photos: फोटो जलाने की कहानी

पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकीं प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने अपने स्कूल के दिनों की कई तस्वीरें जला दी थीं क्योंकि उन्हें वे तस्वीरें देखकर शर्मिंदगी महसूस होती थी। उन्होंने कहा कि 2000 के दशक की शुरुआत में फैशन ट्रेंड्स कुछ ज्यादा ही बोल्ड हुआ करते थे, और वे भी उन ट्रेंड्स का हिस्सा बन गई थीं या यूं कहे कि उसे फॉलो करने लगी थीं।

2023 में “The Zoe Report” को दिए एक इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा, “वो दौर कुछ ऐसा था जिसमें सब कुछ ओवर था। हाईलाइट्स, मोटा आईलाइनर, चेन ड्रेसेज़, लो-वेस्ट जींस और दिखती हुई थॉन्ग्स(स्विमिंग कॉस्ट्यूम जैसा कोई छोटा कपड़ा,अमूमन औरत के लिए)। मैं भी उसी का हिस्सा बन गई थी। अब लगता है कि मैंने क्या सोचकर ऐसा किया था! इसी वजह से मैंने अपनी बहुत सारी हाई स्कूल की तस्वीरें जला दीं। क्योंकि मैं उस ट्रेंड का हिस्सा तो बन गई थी, लेकिन उसे देखकर मुझे शर्मिंदगी लगती थी। खुद अब जब मैंने अपनी किताब लिखनी शुरू की तो महसूस हुआ कि उन तस्वीरों की जरुरत थी। उस वक्त ऐसा लगा था कि ये सब करना जरूरी था, लेकिन अब लगता है कि ये सब बहुत ज्यादाथा।”

Priyanka Chopra School Photos(Photo-Priyanka Chopra) Priyanka Chopra School: अमेरिका में स्कूल का अनुभव रहा मुश्किल प्रियंका चोपड़ा ने यह भी साझा किया कि जब वह अमेरिका में पढ़ रही थीं, तब उन्हें वहां खुद को लेकर असहजता महसूस होती थी। उन्होंने कई बार बताया है कि अमेरिकी स्कूल में उन्हें उनके नाम की वजह से भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसी एक और इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि जब मैं स्कूल में थी, तो कोई भी मेरा नाम ठीक से नहीं बोल पाता था। लोग मेरे नाम को देख कर रुक जाते थे। तब मैंने कहा, मुझे ‘Pri’ बुला लिया करो। 10वीं क्लास में मुझे काफी बुली किया गया, और तब मैं अपने आप को लेकर बहुत अजीब महसूस करने लगी थी। मुझे याद है मैंने अपनी मां को फोन किया और कहा कि मुझे अब यहां नहीं पढ़ना, मुझे वापस भारत लौटना है। अगले ही दिन मां फ्लाइट लेकर आ गईं, हमने मेरा लॉकर खाली किया और वो मुझे वापस ले गईं। प्रियंका चोपड़ा ने यह भी साझा किया कि जब वह अमेरिका में पढ़ रही थीं, तब उन्हें वहां खुद को लेकर असहजता महसूस होती थी। उन्होंने कई बार बताया है कि अमेरिकी स्कूल में उन्हें उनके नाम की वजह से भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसी एक और इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि जब मैं स्कूल में थी, तो कोई भी मेरा नाम ठीक से नहीं बोल पाता था। लोग मेरे नाम को देख कर रुक जाते थे। तब मैंने कहा, मुझे ‘Pri’ बुला लिया करो। 10वीं क्लास में मुझे काफी बुली किया गया, और तब मैं अपने आप को लेकर बहुत अजीब महसूस करने लगी थी। मुझे याद है मैंने अपनी मां को फोन किया और कहा कि मुझे अब यहां नहीं पढ़ना, मुझे वापस भारत लौटना है। अगले ही दिन मां फ्लाइट लेकर आ गईं, हमने मेरा लॉकर खाली किया और वो मुझे वापस ले गईं।