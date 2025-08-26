Raghav Chadha और Parineeti Chopra ने किस स्कूल, कॉलेज से की हैं पढ़ाई, विदेश के एक ही कॉलेज से पढ़ें हैं दोनों

Raghav Chadha And Parineeti Chopra: Raghav Chadha और Parineeti Chopra अपनी शादी के समय से ही लगातार चर्चा में बने हुए हैं। समय-समय पर कभी निजी कारणों से तो कभी पब्लिक लाइफ की वजह से चर्चा में रहते हैं। अब फिर से ये कपल निजी कारणों से चर्चा में आ गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा है या दोनों कितने पढ़ें हैं।
Raghav Chadha का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। राघव ने विदेश में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एग्जीक्यूटिव एमबीए (EMBA) का सर्टिफिकेशन कोर्स पूरा किया। अपनी शिक्षा के साथ-साथ उन्होंने विभिन्न अकाउंटेंसी फर्मों में भी कार्य किया।
वहीं Parineeti Chopra की शिक्षा की बात करें तो उनका जन्म हरियाणा के अंबाला में हुआ और उन्होंने वहीं से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इंग्लैंड का रुख किया। इंग्लैंड में उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स डिग्री हासिल की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की है।
राघव और परिणीति दोनों ने ही अपने-अपने क्षेत्र में सफल हैं। दोनों ने देश-दुनिया की टॉप शैक्षणिक संस्थानों से पढ़ाई की है। राघव जहां राजनीति में सक्रिय हैं और नीतिगत फैसलों में योगदान दे रहे हैं, वहीं परिणीति चोपड़ा ने बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बनाई है।