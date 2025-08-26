Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Raghav Chadha और Parineeti Chopra ने किस स्कूल, कॉलेज से की हैं पढ़ाई, विदेश के एक ही कॉलेज से पढ़ें हैं दोनों

Raghav Chadha का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से...

भारत

Anurag Animesh

Aug 26, 2025

Raghav Chadha And Parineeti Chopra
Raghav Chadha And Parineeti Chopra(Image-Insta)

Raghav Chadha And Parineeti Chopra: Raghav Chadha और Parineeti Chopra अपनी शादी के समय से ही लगातार चर्चा में बने हुए हैं। समय-समय पर कभी निजी कारणों से तो कभी पब्लिक लाइफ की वजह से चर्चा में रहते हैं। अब फिर से ये कपल निजी कारणों से चर्चा में आ गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा है या दोनों कितने पढ़ें हैं।

Raghav Chadha: कहां से पढ़ें हैं राघव


Raghav Chadha का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। राघव ने विदेश में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एग्जीक्यूटिव एमबीए (EMBA) का सर्टिफिकेशन कोर्स पूरा किया। अपनी शिक्षा के साथ-साथ उन्होंने विभिन्न अकाउंटेंसी फर्मों में भी कार्य किया।

Parineeti Chopra: कितनी पढ़ीं हैं परिणीति


वहीं Parineeti Chopra की शिक्षा की बात करें तो उनका जन्म हरियाणा के अंबाला में हुआ और उन्होंने वहीं से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इंग्लैंड का रुख किया। इंग्लैंड में उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स डिग्री हासिल की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की है।

राघव और परिणीति दोनों ने ही अपने-अपने क्षेत्र में सफल हैं। दोनों ने देश-दुनिया की टॉप शैक्षणिक संस्थानों से पढ़ाई की है। राघव जहां राजनीति में सक्रिय हैं और नीतिगत फैसलों में योगदान दे रहे हैं, वहीं परिणीति चोपड़ा ने बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बनाई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

26 Aug 2025 01:09 pm

Published on:

26 Aug 2025 01:08 pm

Hindi News / Education News / Raghav Chadha और Parineeti Chopra ने किस स्कूल, कॉलेज से की हैं पढ़ाई, विदेश के एक ही कॉलेज से पढ़ें हैं दोनों

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.