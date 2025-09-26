Railway Recruitment 2025: 1 हजार से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू, 10वीं पास पा सकते हैं नौकरी, जानें डिटेल्स

Railway Bharti: 10वीं पास यतुवाओं के लिए रेलवे के साथ जुड़कर काम करने का बढ़िया मौका सामने आया है। अगर आपके पास 10वीं व आईटीआई की डिग्री है, तो आपके लिए शानदार मौका आया है। पूर्व मध्य रेलवे (RRC ECR, पटना) ने 1149 अपरेंटिस पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पूर्व मध्य रेलवे (ECR) मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रेलवे नेटवर्क का संचालन करता है। इस बार जारी की गई भर्ती अपरेंटिसशिप के लिए है। चयनित उम्मीदवारों को विभिन्न ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें रेलवे के टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल कामकाज का अनुभव मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद स्थायी नौकरी पाने का भी अवसर मिल सकता है।
इन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है। 10वीं में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। साथ ही, संबंधित ट्रेड में NCVT/SCVT मान्यता प्राप्त आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष (25 अक्टूबर 2025 तक) तय किया गया है। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलेगी। SC/ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष को छूट होगी।
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य (UR) और OBC उम्मीदवार को 100 रूपये का आवेदन शुल्क देना होगा। SC/ST, महिला उम्मीदवार और PWD को कोई शुल्क नहीं देना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम (UPI/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड) से करना होगा।
इन पदों के लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन 10वीं और आईटीआई में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर किया जाएगा। वहीं 10वीं और आईटीआई दोनों के अंक बराबर वेटेज के साथ जोड़े जाएंगे।अगर दो उम्मीदवारों के अंक समान हों, तो उम्र में बड़े अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिलेगी। अगर उम्र भी समान है, तो जिस उम्मीदवार ने पहले 10वीं पास की होगी, उसे वरीयता मिलेगी। चयन के बाद डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrcpatna.gov.in पर जाएं।
नए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन आईडी बनानी होगी।
लॉगिन करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक योग्यता और आईटीआई डिटेल्स भरें।
आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
सामान्य और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार 100 का शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।