Railway Recruitment 2025: 1 हजार से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू, 10वीं पास पा सकते हैं नौकरी, जानें डिटेल्स

इन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है। 10वीं में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। साथ ही, संबंधित ट्रेड में NCVT/SCVT मान्यता प्राप्त आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष (25 अक्टूबर 2025 तक) तय किया गया है। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलेगी। SC/ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष को छूट होगी।