Railway Bharti 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी पाने का मौका, 1100 से ज्यादा पदों पर भर्ती

Railway Apprentice Recruitment: 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी करने का बढ़िया मौका सामने आया है। अगर आप रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपकी योग्यता 10वीं या आईटीआई है, तो यह खबर आपके लिए है। रेलवे भर्ती सेल यानी RRC ने दसवीं पास उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिस पदों पर कुल 1104 रिक्तियों की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसमें आवेदन की अंतिम तारीख 15 नवंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे के विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाएगी।