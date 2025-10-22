Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

Railway Bharti 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी पाने का मौका, 1100 से ज्यादा पदों पर भर्ती

Railway Bharti: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास की हो। साथ ही 10वीं में कम से कम 50% अंक होना जरूरी है। उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 22, 2025

Railway Bharti 2025

Railway Bharti 2025(Image-ANI)

Railway Apprentice Recruitment: 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी करने का बढ़िया मौका सामने आया है। अगर आप रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपकी योग्यता 10वीं या आईटीआई है, तो यह खबर आपके लिए है। रेलवे भर्ती सेल यानी RRC ने दसवीं पास उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिस पदों पर कुल 1104 रिक्तियों की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसमें आवेदन की अंतिम तारीख 15 नवंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे के विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाएगी।

Railway Bharti 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास की हो। साथ ही 10वीं में कम से कम 50% अंक होना जरूरी है। उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

आयु सीमा (16 अक्टूबर 2025 के अनुसार)
न्यूनतम आयु: 15 वर्ष
अधिकतम आयु: 24 वर्ष
एससी/एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी।
ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।
पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को अधिकतम 10 वर्ष की आयु में राहत दी जाएगी।

Railway Apprentice 2025: इतना लगेगा आवेदन शुल्क

आवेदन के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 100 रुपया निर्धारित है। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवारों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

Railway Vacancy 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ner.indianrailways.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर "Recruitment" सेक्शन में जाकर Apprentice 2025 Application Form लिंक पर क्लिक करें।
मांगी गई जानकारी भरें और जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।

22 Oct 2025 11:52 am

