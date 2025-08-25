Rajasthan Group D Exam Date 2025 जारी, जान लें परीक्षा की तारीखें

Rajasthan Group D Exam Date 2025 परीक्षा को लेकर नया और जरुरी अपडेट आ गया है। Rajasthan Staff Selection Board (RSSB), जयपुर ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने भर्ती परीक्षा का शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टाइम-टेबल देख सकते हैं।