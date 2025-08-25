Rajasthan Group D Exam Date 2025 जारी, जान लें परीक्षा की तारीखें

Rajasthan Group D Exam Date 2025 परीक्षा को लेकर नया और जरुरी अपडेट आ गया है। Rajasthan Staff Selection Board (RSSB), जयपुर ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने भर्ती परीक्षा का शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टाइम-टेबल देख सकते हैं।
बोर्ड द्वारा जारी टाइम-टेबल के मुताबिक राजस्थान ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा की शिफ्ट और समय की बात करें तो सुबह की शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी।
यदि आवेदन करते समय उम्मीदवार ने पुरानी फोटो का इस्तेमाल किया था और उसे तीन वर्ष से अधिक समय हो गया है, तो उसे नई फोटो से अपडेट कराना जरुरी है। इससे एडमिट कार्ड पर लगी फोटो का मिलान आपके पहचान पत्र और चेहरे से आसानी से हो सके। फोटो का मेल न होने पर उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दिया जाएगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर Get Admit Card लिंक पर क्लिक करें।
ग्रुप डी भर्ती एडमिट कार्ड का विकल्प चुनें।
एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर सबमिट करें।
आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसे डाउनलोड कर लें।