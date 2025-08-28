Rajasthan SI Recruitment: राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा रद्द, जानें अब कब होगा एग्जाम, क्या होगी उम्र सीमा



राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इस परीक्षा में पास हो चुके अभ्यर्थियों को झटका लगा है। हालांकि जितने पदों के लिए यह भर्ती निकली थी, उसे नए भर्ती के साथ जोड़ा जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में बताया है कि जुलाई 2025 को जारी किए गए नए भर्ती विज्ञापन ही 2021 में निकले 859 पद भर्ती को जोड़ा जाए और उसकी अनुसार आगे का कार्यक्रम तैयार किया जाए। जुलाई 2025 में एसआई के 1015 पदों के लिए भर्ती निकली थी, जिसमें अब पिछले 859 पद को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही 2021 में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी जिनकी आयु अब निकल गई है, वे भी इस नई भर्ती में शामिल हो सकेंग ऐसी व्यवस्था की जा सकेगी।