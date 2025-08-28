Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan SI Recruitment: राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा रद्द, जानें अब कब होगा एग्जाम, क्या होगी उम्र सीमा

Rajasthan SI Recruitment: 859 सीटों के लिए इस वैकेंसी में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें तकरीबन 8 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। जबकि साढ़े 3 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे।

जयपुर

Anurag Animesh

Aug 28, 2025

Rajasthan Police SI Exam Cancelled: राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए, इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। जिससे प्रदर्शन कर रहे युवाओं में खुशी की लहर है तो इस परीक्षा में चयनित हो चुके छात्रों मेमन निराशा है। इस मामले में पेपर लीक को लेकर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था। जिसमें कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। जिसको लेकर अब फैसला सुना दिया गया है।

Rajasthan SI Recruitment: 859 सीटों के लिए निकली थी वैकेंसी


859 सीटों के लिए इस वैकेंसी में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें तकरीबन 8 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। जबकि साढ़े 3 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। लिखित परीक्षा के बाद 20 हजार से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया गया था। जो फिजिकल टेस्ट में शामिल हुए। इसके बाद इंटरव्यू का भी आयोजन किया गया था। 1 जून 2023 को इस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था।

Rajasthan SI Recruitment: अब कब होगा एग्जाम?


राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इस परीक्षा में पास हो चुके अभ्यर्थियों को झटका लगा है। हालांकि जितने पदों के लिए यह भर्ती निकली थी, उसे नए भर्ती के साथ जोड़ा जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में बताया है कि जुलाई 2025 को जारी किए गए नए भर्ती विज्ञापन ही 2021 में निकले 859 पद भर्ती को जोड़ा जाए और उसकी अनुसार आगे का कार्यक्रम तैयार किया जाए। जुलाई 2025 में एसआई के 1015 पदों के लिए भर्ती निकली थी, जिसमें अब पिछले 859 पद को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही 2021 में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी जिनकी आयु अब निकल गई है, वे भी इस नई भर्ती में शामिल हो सकेंग ऐसी व्यवस्था की जा सकेगी।

Published on:

28 Aug 2025 04:04 pm

Hindi News / Education News / Rajasthan SI Recruitment: राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा रद्द, जानें अब कब होगा एग्जाम, क्या होगी उम्र सीमा

