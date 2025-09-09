RBI Grade B Notification 2025: आरबीआई में अफसर के 120 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट करें अप्लाई, सैलरी भी है शानदार

RBI Grade B Notification 2025: देश के सबसे बड़े बैंक में अफसर के पद पर नौकरी पाने का बढ़िया मौका युवाओं के लिए सामने आया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2025 के लिए ग्रेड-बी ऑफिसर के कुल 120 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2025 से rbi.org.in और opportunities.rbi.org.in वेबसाइटों पर शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 सितंबर 2025, शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।