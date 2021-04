RBSE 10th-12th Exam Postpone : कोरोना संक्रमण की बढ़ती दूसरी लहर ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। अभी कुछ ही समय पहले कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केन्द्र की सरकार ने 10वी और 12 वीं क्लास की परीक्षा को टालने का फैसला लिया था अब इस फैसले के बाद राजस्‍थान बोर्ड (RBSE Board Exam) परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए ट्वीट किया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की ओर से आयोजित की जाने वाली 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, इसी के साथ ही राज्य सरकार ने 8वीं नवीं, दसवीं तथा 11वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को प्रमोट करने का भी फैसला किया है।

राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने बताया कि राज्य में 15 दिन बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखने के बाद ही परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले से पहले प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर राजनीतिक दलों, धर्मगुरुओं एवं सामाजिक संस्थाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग की। सरकार का यह फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है।

2. The Board Exams for Class Xth to be held from 4th May to June 14th, 2021 are hereby cancelled. The results of Class Xth Board will be prepared on the basis of an objective criterion to be developed by the Board.