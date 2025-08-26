RIMS: डिग्री, डिप्लोमा, सहित कई अन्य कोर्स करवाएगा रिम्स, जानें डिटेल्स



इसमें सुपर-स्पेशलिटी क्लीनिकल सेवाओं, उन्नत चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए अनुसंधान और रोगी देखभाल की सर्वोत्तम सुविधाएं आमजन को मिलेगी। रिम्स स्वायत्त संस्थान और विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा। जहां राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत डिग्री, डिप्लोमा व अन्य शैक्षणिक मान्यता दी जा सकेगी। चिकित्सा शिक्षा सचिव अबरीष कुमार ने बताया कि रिस में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रो एंट्रो लॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, सीटीवीएस एवं ट्रां सप्लांट यूनिट सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं होंगी। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, जीरियाट्रिक मेडिसिन, रूमेटोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, स्लीप मेडिसिन, क्रिटिकल केयर सब-स्पेशलिटी विभागों की भी स्थापना की जाएगी।