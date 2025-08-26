RIMS: डिग्री, डिप्लोमा, सहित कई अन्य कोर्स करवाएगा रिम्स, जानें डिटेल्स

RIMS: राज्य विधानसभा में ’राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जयपुर विधेयक 2025’ पेश किया जाएगा। इससे पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सोमवार को रिम्स में उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं की सूची जारी की है। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवखींसर ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एस) नई दिल्ली की तर्ज पर रिम्स की स्थापना की जाएगी।
इसमें सुपर-स्पेशलिटी क्लीनिकल सेवाओं, उन्नत चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए अनुसंधान और रोगी देखभाल की सर्वोत्तम सुविधाएं आमजन को मिलेगी। रिम्स स्वायत्त संस्थान और विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा। जहां राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत डिग्री, डिप्लोमा व अन्य शैक्षणिक मान्यता दी जा सकेगी। चिकित्सा शिक्षा सचिव अबरीष कुमार ने बताया कि रिस में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रो एंट्रो लॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, सीटीवीएस एवं ट्रां सप्लांट यूनिट सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं होंगी। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, जीरियाट्रिक मेडिसिन, रूमेटोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, स्लीप मेडिसिन, क्रिटिकल केयर सब-स्पेशलिटी विभागों की भी स्थापना की जाएगी।
संस्थान में सुपर- स्पेशलिटी और ब्रॉड स्पेशलिटी के विकास, रेफरल अस्पताल सेवाएं, आधुनिक चिकित्सा और संबद्ध विज्ञानों आयुष प्रणालियों आयुर्वेद और योग में विशेष पीजी शिक्षण और राज्य के विशिष्ट स्वास्थ्य पहलुओं पर नए इनोवेशन
किया जाएगा। यहां शिक्षकों के प्रशिक्षण, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए उपचार प्रोटोकॉल में इनोवेशन में भी कदम उठाए जाएंगे। रिम्स में पात्र मरीजों को मुत उपचार मिलेगा।