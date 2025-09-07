RPSC 2nd Grade Teacher Exam: परीक्षा पास होने के बाद क्या है आगे का प्रोसेस, जान लें चयन प्रक्रिया

RPSC 2nd Grade Teacher Exam 7 सितंबर 2025 से शुरू हो गया है। यह परीक्षा 12 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं और अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। rpsc.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते है।
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन 3 चरणों के आधार पर किया जाएगा। जिसमें लिखित परीक्षा, मेरिट लिस्ट और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है। इसमें लिखित परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिसमें चयनित उम्मीदवारों को डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डाक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद अंतिम लिस्ट जारी होगी। जिसके बाद उम्मीदवारों को जॉइनिंग दी जाएगी।
परीक्षा देने से पहले अभ्यर्थियों को कुछ जरुरी गाइडलाइन फॉलो करने होंगे। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को ओरिजिनल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर आना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट हो तो वैकल्पिक पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस लाया जा सकता है। इसके साथ ही एडमिट कार्ड पर भी अपडेटेड और लेटेस्ट फोटो चिपकाना जरुरी है। बिना एडमिट कार्ड और वैलिड पहचान पत्र के सेंटर के अंदर दाखिला नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में केवल परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पहले तक प्रवेश दिया जाएगा।