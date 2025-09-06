UNIRAJ Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएड पार्ट 1 और 2 के लिए जारी किए रिजल्ट, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

UNIRAJ Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएड पार्ट 1 और 2 को लेकर अपडेट आ गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय (Uniraj) ने बीएड (Bachelor of Education) फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थी अब अपना रिजल्ट विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी।
राजस्थान विश्वविद्यालय ने बीएड की परीक्षाएं राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई थीं। बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा 2 जुलाई से 11 जुलाई 2025 के बीच आयोजित की गई थी। वहीं, बीएड सेकंड ईयर की परीक्षा 4 जुलाई से 14 जुलाई 2025 तक चली थी। अब रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी या त्रुटि पाए जाने पर तुरंत संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से संपर्क करें।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध 'B.Ed Part 1/2 Result' लिंक पर क्लिक करें।
अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ डालें।
डिटेल्स भरने के बाद सबमिट करें।
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा।