UNIRAJ Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएड पार्ट 1 और 2 के लिए जारी किए रिजल्ट, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

UNIRAJ Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएड पार्ट 1 और 2 को लेकर अपडेट आ गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय (Uniraj) ने बीएड (Bachelor of Education) फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थी अब अपना रिजल्ट विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी।