शिक्षा

RPSC 2nd Grade Teacher Exam में इन डाक्यूमेंट्स को जरूर ले जाएं अपने साथ, नहीं तो सेंटर एंट्री में होगी दिक्कत

RPSC: परीक्षा के लिए जरुरी निर्देश की बात करें तो आयोग ने कुछ गाइडलाइन तय किये हैं। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को ओरिजिनल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर आना अनिवार्य है।

जयपुर

Anurag Animesh

Sep 06, 2025

RPSC 2nd Grade Teacher Exam
RPSC 2nd Grade Teacher Exam(Image-Freepik)

RPSC 2nd Grade Teacher Exam का आयोजन होने जा रहा है। यह परीक्षा 7 से 12 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते है। इस परीक्षा के लिए सिटी स्लिप पहले ही जारी कर दिए थे।

RPSC 2nd Grade Teacher Exam: परीक्षा के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स और दिशा-निर्देश


परीक्षा के लिए जरुरी निर्देश की बात करें तो आयोग ने कुछ गाइडलाइन तय किये हैं। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को ओरिजिनल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर आना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट हो तो वैकल्पिक पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस लाया जा सकता है। इसके साथ ही एडमिट कार्ड पर भी अपडेटेड और लेटेस्ट फोटो चिपकाना जरुरी है। बिना एडमिट कार्ड और वैलिड पहचान पत्र के सेंटर के अंदर दाखिला नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में केवल परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पहले तक प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा।

RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card: ऐसे डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड


एडमिट कार्ड के लिए सबसे पहले RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर Senior Teacher Exam 2024 Admit Card लिंक पर क्लिक करें।
जरुरी लॉगिन डिटेल्स डालकर लॉगिन कर लें।
उसके बाद एडमिट कार्ड के ऑप्शन से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
एडमिट कार्ड सेव करके रख लें।

शिक्षा

Published on:

06 Sept 2025 03:20 pm

