BPSC 71th Admit Card 2025 को लेकर बीपीएससी ने जारी की नोटिस, बताया कब से डाउनलोड हो सकेगा एडमिट कार्ड

BPSC CCE 71st Exam 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से BPSC CCE 71st प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक आज से एक्टिव कर दिया गया है। जिसके बाद इस परीक्षा में बैठने जा रहे उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में टेक्निकल दिक्कत आ रही है। जिसको लेकर आयोग ने जानकारी साझा की है। आयोग ने बताय है कि VPN में आ रही टेक्निकल दिक्कत के कारन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। लेकन जल्द ही इसे सही कर दिया जाएगा। जिसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।