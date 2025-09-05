IB ACIO Exam Date 2025: जानें किस शहर में है आपका परीक्षा केंद्र, परीक्षा तारीख और सिटी स्लिप जारी

IB ACIO Exam Date 2025 को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड-II पदों के लिए होने वाली परीक्षा की तिथियां और परीक्षा शहरों (Exam City) की जानकारी जारी कर दी है। टियर-1 परीक्षा का आयोजन 16, 17 और 18 सितंबर 2025 को अलग-अलग केंद्रों पर किया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपनी परीक्षा सिटी की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा, परीक्षार्थियों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी परीक्षा शहर से संबंधित डिटेल्स भेजा जा रहा है।