Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

IB ACIO Exam Date 2025: जानें किस शहर में है आपका परीक्षा केंद्र, परीक्षा तारीख और सिटी स्लिप जारी

ACIO Admit Card की बात करें तो इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कुछ ही दिनों में आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

भारत

Anurag Animesh

Sep 05, 2025

IB ACIO Exam Date 2025
IB ACIO Exam Date 2025(Image-Freepik)

IB ACIO Exam Date 2025 को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड-II पदों के लिए होने वाली परीक्षा की तिथियां और परीक्षा शहरों (Exam City) की जानकारी जारी कर दी है। टियर-1 परीक्षा का आयोजन 16, 17 और 18 सितंबर 2025 को अलग-अलग केंद्रों पर किया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपनी परीक्षा सिटी की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा, परीक्षार्थियों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी परीक्षा शहर से संबंधित डिटेल्स भेजा जा रहा है।

IB ACIO Admit Card: एडमिट कार्ड कब आएंगे?

ACIO Admit Card की बात करें तो इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कुछ ही दिनों में आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें। जिससे लेटेस्ट अपडेट की जानकारी मिलती रहे।

IB ACIO City Slip Direct Link

IB ACIO Exam Date 2025: इतने पदों पर होनी है भर्ती

इस भर्ती के माध्यम से कुल 3717 पदों को भरा जाएगा। जिसमें सामान्य (General) के 1537 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के 442 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 946 पद, अनुसूचित जाति (SC) के 566 पद और अनुसूचित जनजाति (ST) के 226 पद शामिल हैं।

IB ACIO Exam Date 2025: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के माध्यम से किया जाएगा। इसमें टियर-I (100 अंक), टियर-II (50 अंक) और टियर-III (100 अंक) शामिल है। टियर-III में उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

05 Sept 2025 03:57 pm

Hindi News / Education News / IB ACIO Exam Date 2025: जानें किस शहर में है आपका परीक्षा केंद्र, परीक्षा तारीख और सिटी स्लिप जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट