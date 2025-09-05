IB ACIO Exam Date 2025: जानें किस शहर में है आपका परीक्षा केंद्र, परीक्षा तारीख और सिटी स्लिप जारी

IB ACIO Exam Date 2025 को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड-II पदों के लिए होने वाली परीक्षा की तिथियां और परीक्षा शहरों (Exam City) की जानकारी जारी कर दी है। टियर-1 परीक्षा का आयोजन 16, 17 और 18 सितंबर 2025 को अलग-अलग केंद्रों पर किया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपनी परीक्षा सिटी की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा, परीक्षार्थियों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी परीक्षा शहर से संबंधित डिटेल्स भेजा जा रहा है।
ACIO Admit Card की बात करें तो इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कुछ ही दिनों में आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें। जिससे लेटेस्ट अपडेट की जानकारी मिलती रहे।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 3717 पदों को भरा जाएगा। जिसमें सामान्य (General) के 1537 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के 442 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 946 पद, अनुसूचित जाति (SC) के 566 पद और अनुसूचित जनजाति (ST) के 226 पद शामिल हैं।
उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के माध्यम से किया जाएगा। इसमें टियर-I (100 अंक), टियर-II (50 अंक) और टियर-III (100 अंक) शामिल है। टियर-III में उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा।