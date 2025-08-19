RPSC: राजस्थान में 6500 शिक्षकों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू, जान लें आवेदन शुल्क और लास्ट डेट

RPSC Senior Teacher Vacancy 2025: सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए बढ़िया खबर सामने आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राज्य में वरिष्ठ अध्यापक (Senior Teacher) के 6500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 19 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in अथवा एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से किए जाएंगे। अंतिम तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।