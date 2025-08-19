Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

RPSC: राजस्थान में 6500 शिक्षकों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू, जान लें आवेदन शुल्क और लास्ट डेट

RPSC Senior Teacher Bharti: इस भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री और बीएड (B.Ed) होना जरुरी है। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है।

जयपुर

Anurag Animesh

Aug 19, 2025

RPSC Senior Teacher Vacancy 2025
RPSC Senior Teacher Vacancy 2025(Image-Freepik)

RPSC Senior Teacher Vacancy 2025: सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए बढ़िया खबर सामने आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राज्य में वरिष्ठ अध्यापक (Senior Teacher) के 6500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 19 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in अथवा एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से किए जाएंगे। अंतिम तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

RPSC: इन विषयों की होगी भर्ती

हिंदी– 1052 पद
अंग्रेजी– 1305 पद
संस्कृत– 940 पद
गणित– 1385 पद
विज्ञान– 1355 पद
सामाजिक विज्ञान– 401 पद
उर्दू– 48 पद
पंजाबी– 11 पद
सिंधी– 2 पद
गुजराती– 1 पद

RPSC Senior Teacher Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा व आयु सीमा

इस भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री और बीएड (B.Ed) होना जरुरी है। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट प्रदान होगी। भर्ती के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी।

RPSC Senior Teacher Bharti: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को SSO पोर्टल पर लॉगइन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना होगा।
इसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और शुल्क जमा करने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी।

RPSC Senior Teacher Recruitment 2025: इतना लगेगा आवेदन शुल्क

आवेदन करने के लिए सामान्य व ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रूपये देने होंगे। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन क्रीमीलेयर), ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 400 रुपया तय किया गया है। आवेदन में सुधार करने के लिए 500 रुपये का शुल्क देना होगा। सुधार आवेदन की अंतिम तारीख के 10 दिनों के भीतर किया जा सकेगा।

शिक्षा

Published on:

19 Aug 2025 09:46 am

Hindi News / Education News / RPSC: राजस्थान में 6500 शिक्षकों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू, जान लें आवेदन शुल्क और लास्ट डेट

