Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

RPSC RAS Exam Result 2025: आरपीएससी आरएएस परीक्षा परिणाम हुए घोषित, जानें कितना है कटऑफ

RAS Prelims Result 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने RAS (राजस्थान प्रशासनिक सेवा) 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 09, 2025

RPSC RAS Result 2025, RAS Prelims Result 2025, RPSC RAS cutoff 2025, RAS 2025 result link, Rajasthan RAS exam result 2025, RPSC RAS merit list 2025, RAS prelims cutoff marks,

RPSC RAS Exam Result 2025 (Image Source: Chatgpt)

Rajasthan RAS Exam Result: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने 8 अक्टूबर को राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) मुख्य परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर योग्य उम्मीदवारों की सूची देख सकते हैं।

कितने अभ्यर्थी हुए उत्तीर्ण

कुल 2,461 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए पात्र हैं। हालांकि, आरपीएससी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन या नियमों में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता पाया जाता है, तो आरपीएससी परिणाम घोषित होने के बाद भी उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

कब होगा इंटरव्यू

आयोग ने बताया की साक्षात्कार की डेट जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी। प्रचार के लिए फर्जी खातों के कथित दुरुपयोग को लेकर उम्मीदवारों के विरोध के कारण 17 और 18 जून को होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब यह 17 और 18 जुलाई, 2025 को आयोजित की जाएगी।

RAS Mains कट-ऑफ कितना गया?

आरएएस मुख्य परीक्षा में अनारक्षित वर्ग में GEN. का कटऑफ 208.50 मार्क्स, अनारक्षित में WE की 205, अनारक्षित में WD की 120.50, 177 और DV की 196.50 गया।

आरएएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कैसे करें चेक

  • सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं
  • यहां Results Section टैब पर क्लिक करें
  • इसके बाद सामने Link पर क्लिक करें
  • आपके सामने पूरा मुख्य परीक्षा का परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगा
  • आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं

ये भी पढ़ें

UGC NET 2025: यूजीसी नेट के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, ugcnet.nta.nic.in पर जाकर ऐसे करें आवेदन
शिक्षा
UGC NET 2025 Registration, UGC NET December 2025, UGC NET Apply Online, UGC NET Application Form 2025, ugcnet.nta.nic.in registration,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

09 Oct 2025 12:20 pm

Hindi News / Education News / RPSC RAS Exam Result 2025: आरपीएससी आरएएस परीक्षा परिणाम हुए घोषित, जानें कितना है कटऑफ

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

SSC MTS Exam 2025: जानें कब होगी एसएससी एमटीएस की परीक्षा, इस लिंक से डॉउनलोड करें एडमिट कार्ड

SSC MTS Exam 2025, SSC MTS Admit Card 2025, SSC MTS 2025 Exam Date, SSC MTS Admit Card Download Link, SSC MTS Hall Ticket 2025,
शिक्षा

QS World University Rankings 2026 जारी, ये संस्थान रहा टॉप स्थान पर, जानें भारतीय यूनिवर्सिटी को क्या रैंकिंग मिली

QS World University Rankings 2026
शिक्षा

Police Constable Bharti: 8वीं पास युवाओं के लिए निकली बंपर भर्ती, कांस्टेबल बनने का शानदार मौका, जान लें जरुरी डिटेल्स

Police Constable Bharti
शिक्षा

Bihar STET Exam Date 2025: कब जारी होगा बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड? देख लें लेटेस्ट नोटिस

Bihar STET Exam Date 2025
शिक्षा

SEBI Grade A Notification 2025: सेबी में असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, अगर आपके पास है ये योग्यता तो कर दें आवेदन

SEBI Grade A Notification 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.