RPSC RAS Exam Result 2025: आरपीएससी आरएएस परीक्षा परिणाम हुए घोषित, जानें कितना है कटऑफ

Rajasthan RAS Exam Result: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने 8 अक्टूबर को राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) मुख्य परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर योग्य उम्मीदवारों की सूची देख सकते हैं।
कुल 2,461 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए पात्र हैं। हालांकि, आरपीएससी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन या नियमों में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता पाया जाता है, तो आरपीएससी परिणाम घोषित होने के बाद भी उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
आयोग ने बताया की साक्षात्कार की डेट जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी। प्रचार के लिए फर्जी खातों के कथित दुरुपयोग को लेकर उम्मीदवारों के विरोध के कारण 17 और 18 जून को होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब यह 17 और 18 जुलाई, 2025 को आयोजित की जाएगी।
आरएएस मुख्य परीक्षा में अनारक्षित वर्ग में GEN. का कटऑफ 208.50 मार्क्स, अनारक्षित में WE की 205, अनारक्षित में WD की 120.50, 177 और DV की 196.50 गया।
