RPSC RAS Exam Result 2025: आरपीएससी आरएएस परीक्षा परिणाम हुए घोषित, जानें कितना है कटऑफ

आयोग ने बताया की साक्षात्कार की डेट जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी। प्रचार के लिए फर्जी खातों के कथित दुरुपयोग को लेकर उम्मीदवारों के विरोध के कारण 17 और 18 जून को होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब यह 17 और 18 जुलाई, 2025 को आयोजित की जाएगी।