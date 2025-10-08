UGC NET 2025: यूजीसी नेट के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, ugcnet.nta.nic.in पर जाकर ऐसे करें आवेदन

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,150 रुपये है। सामान्य-ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को 600 रुपये, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और तृतीय लिंग के उम्मीदवारों को 325 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है।