UGC NET 2025: यूजीसी नेट के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, ugcnet.nta.nic.in पर जाकर ऐसे करें आवेदन

यूजीसी नेट के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। (Image Source: Chatgpt)
UGC NET December 2025 Registration: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) या पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
आधिकारिक नोटिस के अनुसार, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा भारत के कई केंद्रों पर 85 विषयों के लिए कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी।
यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,150 रुपये है। सामान्य-ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को 600 रुपये, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और तृतीय लिंग के उम्मीदवारों को 325 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है।
