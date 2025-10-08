Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

UGC NET 2025: यूजीसी नेट के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, ugcnet.nta.nic.in पर जाकर ऐसे करें आवेदन

UGC NET Application Form 2025: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार ugcnet.nta.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 08, 2025

UGC NET 2025 Registration, UGC NET December 2025, UGC NET Apply Online, UGC NET Application Form 2025, ugcnet.nta.nic.in registration,

यूजीसी नेट के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। (Image Source: Chatgpt)

UGC NET December 2025 Registration: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) या पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा भारत के कई केंद्रों पर 85 विषयों के लिए कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी।

यूजीसी नेट आवेदन शुल्क

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,150 रुपये है। सामान्य-ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को 600 रुपये, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और तृतीय लिंग के उम्मीदवारों को 325 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है।

यूजीसी नेट परीक्षा के लिए कैसे करें आवेदन

  • आधिकारिक एनटीए यूजीसी नेट वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं
  • होमपेज पर UGC NET दिसंबर 2025 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें
  • बुनियादी विवरण दर्ज करके और पासवर्ड बनाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें
  • शैक्षणिक और व्यक्तिगत विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें
  • स्कैन किए गए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  • उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें
  • भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ को डाउनलोड करें और प्रिंट करें

Nobel Prize Money 2025: नोबेल प्राइज जीतने वालों को मिलते हैं इतने करोड़, जानिए और क्या-क्या मिलता है?
शिक्षा
Nobel Prize money 2025, How much is Nobel Prize worth 2025, Nobel Prize cash award 2025, Nobel Prize amount in Indian rupees, Nobel Prize winners benefits,

शिक्षा

Published on:

08 Oct 2025 01:15 pm

Hindi News / Education News / UGC NET 2025: यूजीसी नेट के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, ugcnet.nta.nic.in पर जाकर ऐसे करें आवेदन

