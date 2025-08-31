RPSC Teacher Recruitment: कृषि स्कूल लेक्चरर के लिए शुरू हो रही भर्ती, जान लें आवेदन तारीख और जरुरी उम्र सीमा

RPSC Teacher Recruitment: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने स्कूल लेक्चरर के पदों के लिए भर्ती निकाली है। RPSC कृषि विषय में स्कूल लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 अक्टूबर 2025 तय की गई है और आवेदन प्रक्रिया 4 सितंबर 2025 से शुरू होगी।