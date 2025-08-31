RPSC Teacher Recruitment: कृषि स्कूल लेक्चरर के लिए शुरू हो रही भर्ती, जान लें आवेदन तारीख और जरुरी उम्र सीमा

RPSC Teacher Recruitment: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने स्कूल लेक्चरर के पदों के लिए भर्ती निकाली है। RPSC कृषि विषय में स्कूल लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 अक्टूबर 2025 तय की गई है और आवेदन प्रक्रिया 4 सितंबर 2025 से शुरू होगी।
इस भर्ती के लिए इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास कृषि विषय में 4 वर्षीय ग्रेजुएशन की डिग्री या पोस्टग्रेजुएट डिग्री होना आवश्यक है। कृषि के अलावा बागवानी विषय या बी.एड डिग्री वाले अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है।
सामान्य / बीसी / ईबीसी (क्रीमी लेयर) / अन्य राज्य- 600
बीसी / ईबीसी / ईडब्ल्यूएस (गैर-क्रीमी लेयर)- 400
एससी / एसटी / दिव्यांग- 400
आवेदन सुधार शुल्क- 500
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा की तारीख आयोग द्वारा जल्द ही घोषित की जाएगी।
परीक्षा पैटर्न
पेपर-1 (सामान्य अध्ययन)- इसमें समसामयिक घटनाएं, शैक्षिक मनोविज्ञान और संबंधित सामान्य विषय शामिल रहेंगे। परीक्षा 1 घंटे 30 मिनट की होगी।
पेपर-2 (विषय संबंधित)- इसमें कृषि विषय का गहन ज्ञान (उच्च माध्यमिक से लेकर पीजी स्तर तक), साथ ही शिक्षाशास्त्र और शिक्षण विधियों से जुड़े प्रश्न होंगे। यह पेपर 3 घंटे होगी।