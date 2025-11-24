RRB Group D Admit Card 2025 जारी, डायरेक्ट लिंक से ऐसे करें डाउनलोड और देखें एग्जाम पैटर्न

RRB Group D Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 24 नवंबर, 2025 को जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcd.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 27 नवंबर, 2025 से 6 दिसंबर, 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। बता दें कि सिटी स्लिप 19 नवंबर, 2025 को जारी की गई थी।