शिक्षा

RRB Group D Admit Card 2025 जारी, डायरेक्ट लिंक से ऐसे करें डाउनलोड और देखें एग्जाम पैटर्न

RRB Group D Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcd.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक के लिए पढ़ें खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

image

Mohsina Bano

Nov 24, 2025

RRB Group D Admit Card 2025 Link

RRB Group D Admit Card 2025 Link (Image: Gemini)

RRB Group D Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 24 नवंबर, 2025 को जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcd.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 27 नवंबर, 2025 से 6 दिसंबर, 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। बता दें कि सिटी स्लिप 19 नवंबर, 2025 को जारी की गई थी।

रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए ‎एडमिट कार्ड जारी

रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी लेवल-1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह परीक्षा 27 नवंबर, 2025 से 6 दिसंबर, 2025 तक देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

विवरणजानकारी
आधिकारिक वेबसाइटrrbcd.gov.in
सिटी स्लिप जारी होने की तिथि19 नवंबर, 2025
प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि24 नवंबर, 2025

RRB Group D Admit Card 2025 ऐसे करें डाउनलोड

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcd.gov.in पर जाएं। ‎
  • होमपेज पर Group D Admit Card (Level-1) लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ (DOB) डालें।
  • एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

RRB Group D Admit Card 2025 Direct Link

RRB Group D Exam Pattern 2025: परीक्षा पैटर्न क्या है?

परीक्षा में उम्मीदवार की क्षमता का आंकलन करने के लिए कई विषय शामिल किए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से गणित, सामान्य रीजनिंग और इंटेलिजेंस, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता और करेंट अफेयर्स जैसे विषयों से सवाल पूछे जाते हैं।

RRB Group D CBT 1 Qualifying Marks: ग्रुप D परीक्षा के न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक?

  • सामान्य (UR): 40% अंक
  • ईडब्ल्यूएस (EWS): कम से कम 40% अंक
  • ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर): 30% अंक
  • एससी (SC): 30% अंक
  • एसटी (ST): 30% अंक

सीबीटी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसके लिए उम्मीदवारों के पास 90 मिनट का समय होगा। प्रत्येक सवाल के सही जवाब के लिए उम्मीदवारों को एक अंक मिलेगा, जबकि प्रत्येक गलत जवाब के लिए एक तिहाई 0.33 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।

RRB Group D Exam 2025: 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने किया आवेदन

ग्रुप डी भारत में सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, आरआरबी के अनुसार, सीईएन 08/2024 के तहत ग्रुप डी पदों के लिए 1.08 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। मुंबई क्षेत्र में सबसे अधिक 15,59,100 (15.59 लाख) आवेदन प्राप्त हुए। अलग-अलग क्षेत्रों में कुल 32,438 रिक्तियों की घोषणा की गई है।

ग्रुप डी परीक्षा अलग-अलग तकनीकी पदों जैसे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV, असिस्टेंट पॉइंट्समैन और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिग्नल सहित अन्य विभागीय पदों को भरने के लिए आयोजित की जाती है।

सभी ‎उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड, वैलिड फोटो ID और जरूरी डाक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएं।


