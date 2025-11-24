Kya Kal School Ki Chutti Hai: 25 नवंबर को दिल्ली में स्कूल और दफ्तर रहेंगे बंद, जानें और किन राज्यों में है अवकाश

दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस पर सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और सरकारी संस्थानों में छुट्टी रहेगी। कई स्कूलों ने छात्रों को इसकी जानकारी दे दी है, जबकि कुछ जगहों पर अभी भी आधिकारिक सूचना का इंतजार है। अभिभावकों को सलाह है कि वे अपने स्कूल से एक बार पुष्टि जरूर कर लें।