शिक्षा

Kya Kal School Ki Chutti Hai: 25 नवंबर को दिल्ली में स्कूल और दफ्तर रहेंगे बंद, जानें और किन राज्यों में है अवकाश

Kya Kal School Ki Chutti Hai: गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर 25 नवंबर को दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। जानें और किन राज्यों में अवकाश घोषित हुआ है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 24, 2025

Kya Kal School Ki Chutti Hai

Kya Kal School Ki Chutti Hai (Image: Freepik)

Kya Kal School Ki Chutti Hai: दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों और उनके माता-पिता के लिए जरूरी खबर है। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने इस बार 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि मंगलवार को दिल्ली के सरकारी दफ्तरों के साथ-साथ स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे।

पहले छुट्टी की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन था कि अवकाश 24 नवंबर को रहेगा या फिर 25 नवंबर को, लेकिन अब आधिकारिक नोटिफिकेशन आने के बाद यह साफ हो गया है।

दिल्ली में क्या रहेगा बंद? (School Closed News in Delhi Tomorrow)

दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस पर सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और सरकारी संस्थानों में छुट्टी रहेगी। कई स्कूलों ने छात्रों को इसकी जानकारी दे दी है, जबकि कुछ जगहों पर अभी भी आधिकारिक सूचना का इंतजार है। अभिभावकों को सलाह है कि वे अपने स्कूल से एक बार पुष्टि जरूर कर लें।

और किन राज्यों में रहेगा अवकाश? (Latest News School Closed in UP)

गुरु तेग बहादुर की शहादत का दिन उत्तरी भारत के कई राज्यों में बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है। आमतौर पर छुट्टी 24 नवंबर को होती है, लेकिन 2025 के कैलेंडर में बदलाव के चलते कई राज्यों ने इसे 25 नवंबर को लागू किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी छुट्टी की तारीख बदलते हुए इसे 24 से सीधे 25 नवंबर 2025 कर दिया है।

पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा में भी परंपरा के अनुसार इस दिन स्कूलों में अवकाश रखा जाता है।

हरियाणा सरकार ने 25 नवंबर को विशेष अवकाश घोषित किया है और कुरुक्षेत्र में इस ऐतिहासिक अवसर पर एक बड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।

क्यों मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस? (Guru Tegh Bahadur Holiday Date 2025)

गुरु तेग बहादुर ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। उनकी शहादत भारतीय इतिहास का ऐसा अध्याय है जिसे देश हर साल सम्मान के साथ याद करता है। इसी वजह से इस दिन कई राज्यों में सरकारी अवकाश रखा जाता है और गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सलाह?

छुट्टी की घोषणा भले सरकार की ओर से कर दी गई हो, फिर भी कुछ स्कूल अपने सोशल मीडिया ग्रुप या नोटिस के जरिए अलग-अलग समय पर जानकारी देते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने स्कूल की वेबसाइट या मैसेज ग्रुप पर एक बार नजर जरूर डालें।

Jamia Millia Islamia Courses

Published on:

24 Nov 2025 03:25 pm

Hindi News / Education News / Kya Kal School Ki Chutti Hai: 25 नवंबर को दिल्ली में स्कूल और दफ्तर रहेंगे बंद, जानें और किन राज्यों में है अवकाश

शिक्षा

