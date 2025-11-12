RRB Group D Exam 2025: अब 10वीं पास भी दे सकेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, जान लें परीक्षा तारीख को लेकर क्या है अपडेट

RRB Group D Exam 2025(Image-Freepik)
RRB Group D Exam 2025 को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। रेलवे ग्रुप डी की 32,438 पदों पर भर्ती होनी है। इस भर्ती को लेकर चल रहे विवाद पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। अदालत ने रेलवे के पक्ष में निर्णय देते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे और वे परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। लेकिन अब फैसला आने के बाद अब अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा अब तय समय यानी 17 नवंबर से ही शुरू होगी।
गौरतलब है कि रेलवे ने पहले परीक्षा 17 नवंबर 2025 से शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब तक उम्मीदवारों की सिटी स्लिप जारी नहीं की गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ सकती है। संभावना है कि रेलवे जल्द नया शेड्यूल जारी करे और परीक्षा दिसंबर 2025 में आयोजित की जाए। हालांकि, अभी तक आरआरबी की ओर से परीक्षा स्थगित करने या नई तारीख घोषित करने को लेकर कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट के फैसले के बाद रेलवे अब जल्द ही परीक्षा से संबंधित नया अपडेट जारी करेगा।
रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें जनरल साइंस से 25, गणित से 25, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 तथा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से 20 प्रश्न शामिल होंगे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। इसलिए हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक बनाना जरूरी होगा। अभ्यर्थी अब अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं।
