RRB Group D Exam 2025: अब 10वीं पास भी दे सकेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, जान लें परीक्षा तारीख को लेकर क्या है अपडेट

RRB Group D Exam 2025 को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। रेलवे ग्रुप डी की 32,438 पदों पर भर्ती होनी है। इस भर्ती को लेकर चल रहे विवाद पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। अदालत ने रेलवे के पक्ष में निर्णय देते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे और वे परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। लेकिन अब फैसला आने के बाद अब अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा अब तय समय यानी 17 नवंबर से ही शुरू होगी।