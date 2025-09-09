RRB Group D Exam 2025: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा शेड्यूल जारी, नवंबर से होंगे एग्जाम, देखें एडमिट कार्ड, पैटर्न और चयन प्रक्रिया की पूरी डिटेल

RRB Group D Exam 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह भर्ती केंद्रीकृत रोजगार सूचना (CEN) नंबर 08/2024 के अंतर्गत लेवल-1 (7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स) के अलग-अलग पदों पर की जा रही है।