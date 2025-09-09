RRB Group D Exam 2025: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा शेड्यूल जारी, नवंबर से होंगे एग्जाम, देखें एडमिट कार्ड, पैटर्न और चयन प्रक्रिया की पूरी डिटेल

RRB Group D Exam 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह भर्ती केंद्रीकृत रोजगार सूचना (CEN) नंबर 08/2024 के अंतर्गत लेवल-1 (7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स) के अलग-अलग पदों पर की जा रही है।
आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, RRB Group D परीक्षा 17 नवंबर 2025 से शुरू होगी और दिसंबर के अंत तक आयोजित होगी।
एग्जाम सिटी स्लिप: परीक्षा से 10 दिन पहले जारी होगी।
एडमिट कार्ड: परीक्षा की तारीख से 4 दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।
इस भर्ती अभियान के जरिए रेलवे में 32,438 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
पुरुष उम्मीदवारों के लिए
महिला उम्मीदवारों के लिए
उम्मीदवारों को सलाह है कि वे समय-समय पर RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें ताकि परीक्षा और एडमिट कार्ड से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण सूचना छूट न जाए।