राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 इस तारीख को होगा जारी, जानें कैसे कर सकेंगे डाउनलोड

इस भर्ती अभियान के जरिए 10,000 कांस्टेबल पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 9 अप्रैल से 17 मई 2025 तक चली थी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 11 सितंबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि एडमिट कार्ड लिंक उपलब्ध होते ही तुरंत डाउनलोड किया जा सके।