राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 इस तारीख को होगा जारी, जानें कैसे कर सकेंगे डाउनलोड

Rajasthan Police Constable Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड 11 सितंबर को जारी किए जाएंगे। इसकी जानकारी राजस्थान पुलिस ने अपने ऑफिसियल एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर दी है। उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in या recruitment2.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे।
लिखित परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो घंटे की होगी जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर सही उत्तर पर एक अंक मिलेगा जबकि गलत उत्तरों पर निगेटिव मार्किंग भी किया जाएगा।
इस भर्ती अभियान के जरिए 10,000 कांस्टेबल पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 9 अप्रैल से 17 मई 2025 तक चली थी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 11 सितंबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि एडमिट कार्ड लिंक उपलब्ध होते ही तुरंत डाउनलोड किया जा सके।