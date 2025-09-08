Patrika LogoSwitch to English

SSC CGL Admit Card 2025: जल्द आएगा एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड 2025, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

SSC CGL Admit Card 2025 जल्द जारी होने वाला है। जानें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया, परीक्षा की तारीख, शहर और शिफ्ट डिटेल्स।

भारत

Rahul Yadav

Sep 08, 2025

SSC CGL Admit Card 2025
SSC CGL Admit Card 2025 (Image: Freepik)

SSC CGL Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द ही कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) टियर-1 परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। इस परीक्षा के माध्यम से आयोग अलग-अलग विभागों में ग्रुप-बी और ग्रुप-सी की कुल 14,582 रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पूरी करेगा।

परीक्षा कब होगी?

एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले आयोग ने उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी देने वाले इंटिमेशन स्लिप्स पहले ही जारी कर दी हैं।

एडमिट कार्ड में क्या होगा?

एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, परीक्षा की तारीख और शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा शहर और अन्य जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और एक वैध पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा।

कैसे डाउनलोड करें SSC CGL Admit Card 2025

  • सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर "क्विक लिंक" सेक्शन में Admit Cards पर क्लिक करें।
  • लॉगिन पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें।
  • सबमिट करने पर आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
  • इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें।

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के अंतर्गत कई प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

अलग-अलग विभागों में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर

  • इनकम टैक्स इंस्पेक्टर
  • सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर
  • प्रिवेंटिव ऑफिसर
  • एग्जामिनर इंस्पेक्टर
  • सब-इंस्पेक्टर आदि।

चयन प्रक्रिया

सीजीएल भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में होगी।

टियर-1 परीक्षा: कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) होगा जो स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह काम करेगा।

टियर-2 परीक्षा: यह अंतिम चरण होगा जिसमें पदों से संबंधित विशिष्ट विषय शामिल हो सकते हैं।

दोनों चरण सफलतापूर्वक पार करने वाले उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और मेरिट के आधार पर नियुक्ति मिलेगी। चयनित अभ्यर्थियों को 25,500 रुपये से 1,42,400 रुपये तक का वेतनमान मिलेगा।

अब उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर ssc.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड और अन्य अपडेट चेक करते रहें।

