शिक्षा

LIC में नौकरी का मौका, 2 दिन में खत्म हो जाएगी आवेदन की तारीख, जल्दी करें अप्लाई

LIC Recruitment 2025 में LIC AAO AE पदों पर आवेदन करने का आखिरी मौका बचा है। अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो licindia.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

भारत

Rahul Yadav

Sep 06, 2025

LIC Recruitment 2025
LIC Recruitment 2025 (Image: Freepik)

LIC Recruitment 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 8 सितंबर 2025 तय की है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार अभी तक इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएं हैं उनके लिए दो दिन का समय शेष बचा है, डेडलाइन खत्म होने से पहले अप्लाई कर दें ताकि बाद में पछताना न हो। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 841 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 760 AAO और 81 AE (Assistant Engineer) पद शामिल हैं।

ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन

  • आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाएं।
  • Recruitment of AAO & AE 2025 लिंक पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म को सही विवरण के साथ भरें और आवेदन शुल्क जमा करें।
  • जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और सबमिट बटन दबाएं।
  • आवेदन फॉर्म का PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें।

क्या है शैक्षिक योग्यता?

LIC AAO 2025 के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखें।

क्या है आयु सीमा?

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को आयु में छूट दी जाएगी।

  • SC/ST: 5 साल
  • OBC: 3 साल
  • PWD: 10 साल

आवेदन शुल्क

  • SC/ST/PwBD उम्मीदवारों के लिए: 85 रुपये + ट्रांजैक्शन चार्ज + जीएसटी
  • अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए: 700 रुपये + ट्रांजैक्शन चार्ज + जीएसटी

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन समय पर करें और आवेदन फॉर्म की प्रिंट सुरक्षित रखें। भर्ती की पूरी जानकारी और आधिकारिक नोटिफिकेशन के लिए licindia.in पर विजिट करें।

