LIC में नौकरी का मौका, 2 दिन में खत्म हो जाएगी आवेदन की तारीख, जल्दी करें अप्लाई

LIC Recruitment 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 8 सितंबर 2025 तय की है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार अभी तक इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएं हैं उनके लिए दो दिन का समय शेष बचा है, डेडलाइन खत्म होने से पहले अप्लाई कर दें ताकि बाद में पछताना न हो। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 841 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 760 AAO और 81 AE (Assistant Engineer) पद शामिल हैं।