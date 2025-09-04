एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 टियर 1 का शेड्यूल जारी, 12 से 26 सितंबर तक होगी परीक्षा, एडमिट कार्ड कब?

SSC CGL Exam Date 2025 Tier 1: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 टियर 1 परीक्षा का शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। यह परीक्षा 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है वे अब अपने शेड्यूल की जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं।
SSC CGL 2025 की टियर-1 परीक्षा केवल एक शिफ्ट में आयोजित होगी। इस साल परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर से 26 सितंबर तक किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीख और समय को ध्यान से चेक करें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचे।
परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 2-3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। परीक्षा वाले दिन उम्मीदवारों को अपने साथ एडमिट कार्ड और पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य होगा। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।
SSC CGL टियर-1 परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और गलत उत्तर पर 0.50 अंक की कटौती की जाएगी। प्रश्न नीचे दिए जा रहे टॉपिक्स से होंगे।
इस परीक्षा के माध्यम से कुल 14582 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
परीक्षा नजदीक होने के कारण उम्मीदवारों को अधिक से अधिक रिवीजन करने की सलाह दी जाती है। रोजाना मॉक टेस्ट हल करना भी बेनीफीसियल रहेगा।