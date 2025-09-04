एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 टियर 1 का शेड्यूल जारी, 12 से 26 सितंबर तक होगी परीक्षा, एडमिट कार्ड कब?

SSC CGL Exam Date 2025 Tier 1: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 टियर 1 परीक्षा का शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। यह परीक्षा 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है वे अब अपने शेड्यूल की जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं।