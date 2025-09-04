RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025 जारी, 7 से 12 सितंबर 2025 तक होगी परीक्षा, यहां डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

परीक्षार्थियों को बता दें कि एग्जाम सिटी पहले ही जारी कर दी गई है। ग्रुप ए के अंतर्गत सामान्य ज्ञान (GK) और सामाजिक अध्ययन (SST) के एडमिट कार्ड भी इसी लिंक से प्राप्त किए जा सकते हैं। डाउनलोड के लिए आवेदन पत्र संख्या और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। इसके अलावा, एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर या सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक के माध्यम से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं।