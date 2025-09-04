RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025 जारी, 7 से 12 सितंबर 2025 तक होगी परीक्षा, यहां डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
परीक्षार्थियों को बता दें कि एग्जाम सिटी पहले ही जारी कर दी गई है। ग्रुप ए के अंतर्गत सामान्य ज्ञान (GK) और सामाजिक अध्ययन (SST) के एडमिट कार्ड भी इसी लिंक से प्राप्त किए जा सकते हैं। डाउनलोड के लिए आवेदन पत्र संख्या और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। इसके अलावा, एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर या सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक के माध्यम से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं।
परीक्षा 7 से 12 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर आंसर शीट में पांचवां विकल्प भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट अतिरिक्त समय भी मिलेगा।
अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में केवल परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पहले तक प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी जाती है ताकि सुरक्षा जांच और पहचान की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।
परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को ओरिजिनल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर आना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट हो तो वैकल्पिक पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस लाया जा सकता है। इसके साथ-साथ प्रवेश पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाना जरूरी है। पहचान पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा।
RPSC ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी भी दलाल या मीडिएटर के बहकावे में न आएं। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में पास कराने के नाम पर प्रलोभन देता है या रिश्वत मांगता है तो तुरंत आयोग के कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212, 2635255 पर शिकायत दर्ज कराएं।
साथ ही आयोग ने चेतावनी दी है कि परीक्षा में नकल या अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति की जब्ती जैसी कठोर सजा भी शामिल है।