Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025 जारी, 7 से 12 सितंबर 2025 तक होगी परीक्षा, यहां डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025 जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार अब ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक खबर में दी गई है। परीक्षा 7 से 12 सितंबर 2025 तक आयोजित होगी।

जयपुर

Rahul Yadav

Sep 04, 2025

RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025
RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025 (Image: Gemini)

RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षार्थियों को बता दें कि एग्जाम सिटी पहले ही जारी कर दी गई है। ग्रुप ए के अंतर्गत सामान्य ज्ञान (GK) और सामाजिक अध्ययन (SST) के एडमिट कार्ड भी इसी लिंक से प्राप्त किए जा सकते हैं। डाउनलोड के लिए आवेदन पत्र संख्या और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। इसके अलावा, एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर या सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक के माध्यम से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

SSC परीक्षाओं में अब 4 एजेंसियां संभालेंगी जिम्मेदारी, 100 किमी के दायरे में मिलेंगे सेंटर, चेयरमैन ने कही ये बातें
शिक्षा
SSC CGL Exam 2025

RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025 ऐसे करें डाउनलोड

  • RPSC आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर Senior Teacher Exam 2024 Admit Card लिंक खोजें और क्लिक करें।
  • अप्लीकेशन फॉर्म नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
  • Submit या Download Admit Card बटन दबाएं।
  • एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखने के बाद PDF में डाउनलोड कर लें।

RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025 Link

परीक्षा कब होगी?

परीक्षा 7 से 12 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर आंसर शीट में पांचवां विकल्प भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट अतिरिक्त समय भी मिलेगा।

परीक्षा केंद्र में एंट्रेंस से जुड़े नियम

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में केवल परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पहले तक प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी जाती है ताकि सुरक्षा जांच और पहचान की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

पहचान पत्र है जरूरी

परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को ओरिजिनल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर आना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट हो तो वैकल्पिक पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस लाया जा सकता है। इसके साथ-साथ प्रवेश पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाना जरूरी है। पहचान पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश

RPSC ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी भी दलाल या मीडिएटर के बहकावे में न आएं। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में पास कराने के नाम पर प्रलोभन देता है या रिश्वत मांगता है तो तुरंत आयोग के कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212, 2635255 पर शिकायत दर्ज कराएं।

साथ ही आयोग ने चेतावनी दी है कि परीक्षा में नकल या अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति की जब्ती जैसी कठोर सजा भी शामिल है।

ये भी पढ़ें

Bihar Police Constable PET Details 2025: दिसंबर से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी हो जाएं तैयार
शिक्षा
Bihar Police Constable PET Details

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

04 Sept 2025 11:08 am

Hindi News / Education News / RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card 2025 जारी, 7 से 12 सितंबर 2025 तक होगी परीक्षा, यहां डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट