शिक्षा

Bihar Police Constable PET Details 2025: दिसंबर से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी हो जाएं तैयार

Bihar Police Constable PET Details: बिहार पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 2025 की डेट, PST व PET मानक और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी देखें।

पटना

Rahul Yadav

Sep 03, 2025

Bihar Police Constable PET Details
Bihar Police Constable PET Details (Image: Gemini)

Bihar Police Constable PET Details: बिहार पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) ने विज्ञापन संख्या 01/2025 के तहत 19,838 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत लिखित परीक्षा का आयोजन 16 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक छह चरणों में किया गया था। अब इस भर्ती की अगली महत्वपूर्ण कड़ी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) होगी।

दिसंबर से होगी PET परीक्षा की शुरुआत

आधिकारिक सूचना के अनुसार, बिहार पुलिस कांस्टेबल PET परीक्षा 2025 का आयोजन दिसंबर 2025 से किया जाएगा। केवल वही उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकेंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा में सफलता हासिल की होगी।

PET परीक्षा की सटीक तारीखें और योग्य अभ्यर्थियों की सूची जल्द ही CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

Bihar Police Constable PET परीक्षा का शेड्यूल

शारीरिक दक्षता परीक्षा का शेड्यूल लिखित परिणाम आने के बाद घोषित किया जाएगा। इसमें परीक्षा की तारीख, केंद्र और रिपोर्टिंग समय की जानकारी होगी। अधिकतर मामलों में शेड्यूल जिला या जोन-वार जारी किया जाता है ताकि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का मैनेजमेंट आसानी से हो सके।

Bihar Police Constable PET में शामिल होंगे ये इवेंट

बिहार पुलिस कांस्टेबल PET 2025 में उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता की जांच के लिए अलग-अलग खेलकूद आधारित गतिविधियां कराई जाएंगी।

कैटेगेरी/टेस्टपुरुष उम्मीदवारमहिला उम्मीदवार
शारीरिक मापदंड परीक्षण (PST)
ऊंचाई(Height)सामान्य/ओबीसी: न्यूनतम 165 सेमी
एससी/एसटी: न्यूनतम 160 सेमी		सभी वर्गों के लिए न्यूनतम 155 सेमी
छाती (Chest)सामान्य/ओबीसी: 81 सेमी (बिना फुलाए)/86 सेमी (फुलाकर)

एससी/एसटी: 79 सेमी/84 सेमी		लागू नहीं
वजन (Weight)लागू नहींन्यूनतम 48 किलो
शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET)
दौड़ (Running Test)1.6 किलोमीटर 6 मिनट में पूरा करना1 किलोमीटर 5 मिनट में पूरा करना
गोला फेंक (Shot Put)16 पाउंड का गोला कम से कम 16 फीट फेंकना12 पाउंड का गोला कम से कम 12 फीट फेंकना
ऊंचीकूद (High Jump)न्यूनतम 4 फीटन्यूनतम 3 फीट
कुल रिक्तियां (Vacancy)-19,838 पद (सभी उम्मीदवारों के लिए)
अंतिम चयन में भूमिकाPST और PET दोनों पास करना अनिवार्यPST और PET दोनों पास करना अनिवार्य

Bihar Police Constable PET एडमिट कार्ड

शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से पहले आधिकारिक वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB दर्ज कर इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, केंद्र और जरूरी निर्देश दर्ज होंगे। बिना एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र के परीक्षा में शामिल होना संभव नहीं होगा।

शिक्षा

Published on:

03 Sept 2025 09:30 am

Hindi News / Education News / Bihar Police Constable PET Details 2025: दिसंबर से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी हो जाएं तैयार

