Bihar Police Constable PET Details 2025: दिसंबर से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी हो जाएं तैयार

Bihar Police Constable PET Details: बिहार पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) ने विज्ञापन संख्या 01/2025 के तहत 19,838 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत लिखित परीक्षा का आयोजन 16 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक छह चरणों में किया गया था। अब इस भर्ती की अगली महत्वपूर्ण कड़ी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) होगी।