Bihar Police Constable PET Details 2025: दिसंबर से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी हो जाएं तैयार

Bihar Police Constable PET Details: बिहार पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) ने विज्ञापन संख्या 01/2025 के तहत 19,838 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत लिखित परीक्षा का आयोजन 16 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक छह चरणों में किया गया था। अब इस भर्ती की अगली महत्वपूर्ण कड़ी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) होगी।
आधिकारिक सूचना के अनुसार, बिहार पुलिस कांस्टेबल PET परीक्षा 2025 का आयोजन दिसंबर 2025 से किया जाएगा। केवल वही उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकेंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा में सफलता हासिल की होगी।
PET परीक्षा की सटीक तारीखें और योग्य अभ्यर्थियों की सूची जल्द ही CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
शारीरिक दक्षता परीक्षा का शेड्यूल लिखित परिणाम आने के बाद घोषित किया जाएगा। इसमें परीक्षा की तारीख, केंद्र और रिपोर्टिंग समय की जानकारी होगी। अधिकतर मामलों में शेड्यूल जिला या जोन-वार जारी किया जाता है ताकि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का मैनेजमेंट आसानी से हो सके।
बिहार पुलिस कांस्टेबल PET 2025 में उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता की जांच के लिए अलग-अलग खेलकूद आधारित गतिविधियां कराई जाएंगी।
|कैटेगेरी/टेस्ट
|पुरुष उम्मीदवार
|महिला उम्मीदवार
|शारीरिक मापदंड परीक्षण (PST)
|ऊंचाई(Height)
|सामान्य/ओबीसी: न्यूनतम 165 सेमी
एससी/एसटी: न्यूनतम 160 सेमी
|सभी वर्गों के लिए न्यूनतम 155 सेमी
|छाती (Chest)
|सामान्य/ओबीसी: 81 सेमी (बिना फुलाए)/86 सेमी (फुलाकर)
एससी/एसटी: 79 सेमी/84 सेमी
|लागू नहीं
|वजन (Weight)
|लागू नहीं
|न्यूनतम 48 किलो
|शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET)
|दौड़ (Running Test)
|1.6 किलोमीटर 6 मिनट में पूरा करना
|1 किलोमीटर 5 मिनट में पूरा करना
|गोला फेंक (Shot Put)
|16 पाउंड का गोला कम से कम 16 फीट फेंकना
|12 पाउंड का गोला कम से कम 12 फीट फेंकना
|ऊंचीकूद (High Jump)
|न्यूनतम 4 फीट
|न्यूनतम 3 फीट
|कुल रिक्तियां (Vacancy)
|-
|19,838 पद (सभी उम्मीदवारों के लिए)
|अंतिम चयन में भूमिका
|PST और PET दोनों पास करना अनिवार्य
|PST और PET दोनों पास करना अनिवार्य
शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से पहले आधिकारिक वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB दर्ज कर इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, केंद्र और जरूरी निर्देश दर्ज होंगे। बिना एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र के परीक्षा में शामिल होना संभव नहीं होगा।