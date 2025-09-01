बीपीएससी ने किया कन्फर्म, इस तारीख को होगी BPSC 71st Exam, जानें तारीख और समय

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कोचिंग संस्थानों के जरिए परीक्षा स्थगित होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। इस पर आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोहराया कि परीक्षा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि 13 सितंबर 2025 को ही परीक्षा होगी, और इस संबंध में फैलाई जा रही सभी खबरें झूठी व भ्रामक हैं। साथ ही ऐसे अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी भी दी गई है। BPSC की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को राज्य की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिना जाता है। हर वर्ष लाखों अभ्यर्थी इसमें शामिल होकर प्रशासनिक सेवाओं में अपना स्थान बनाने की कोशिश करते हैं।