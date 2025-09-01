Patrika LogoSwitch to English

बीपीएससी ने किया कन्फर्म, इस तारीख को होगी BPSC 71st Exam, जानें तारीख और समय

BPSC: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कोचिंग संस्थानों के जरिए परीक्षा स्थगित होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। इस पर आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोहराया कि परीक्षा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।

पटना

Anurag Animesh

Sep 01, 2025

BPSC
BPSC

BPSC 71st Exam Date को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने को स्पष्ट कर दिया कि 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। आयोग की ओर से जारी लेटेस्ट आधिकारिक नोटिस के मुताबिक यह परीक्षा 13 सितंबर 2025 (शनिवार) दोपहर 12 से 2 बजे तक राज्यभर के अलग-अलग जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर एकसाथ आयोजित की जाएगी।

BPSC 71st Exam: अफवाहों पर लगी रोक

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कोचिंग संस्थानों के जरिए परीक्षा स्थगित होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। इस पर आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोहराया कि परीक्षा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि 13 सितंबर 2025 को ही परीक्षा होगी, और इस संबंध में फैलाई जा रही सभी खबरें झूठी व भ्रामक हैं। साथ ही ऐसे अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी भी दी गई है। BPSC की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को राज्य की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिना जाता है। हर वर्ष लाखों अभ्यर्थी इसमें शामिल होकर प्रशासनिक सेवाओं में अपना स्थान बनाने की कोशिश करते हैं।

BPSC 71st Exam: एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी

आयोग ने यह भी जानकारी दी है कि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उम्मीदवार इन्हें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा नियंत्रक ने यह भी कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को तुरंत अयोग्य घोषित किया जाएगा।

शिक्षा

Updated on:

01 Sept 2025 04:28 pm

Published on:

01 Sept 2025 04:27 pm

Hindi News / Education News / बीपीएससी ने किया कन्फर्म, इस तारीख को होगी BPSC 71st Exam, जानें तारीख और समय

