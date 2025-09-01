UPSSSC PET Admit Card हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link



परीक्षा दो दिनों में दो शिफ्टों में कराई जाएगी। सुबह की शिफ्ट 10:00 बजे से 12:00 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट 3:00 बजे से 5:00 बजे तक चलेगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ मान्य पहचान पत्र, बॉलपॉइंट पेन, मास्क और पारदर्शी पानी की बोतल ले जानी होगी। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे समय से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।