RPSC Senior Teacher Exam: इस तारीख को जारी होंगे एडमिट कार्ड, परीक्षा 7 सितंबर से शुरू, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

RPSC Senior Teacher Exam Admit Card: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) से आयोजित सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 7 से 12 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 3 सितंबर 2025 को जारी किए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
एडमिट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और इसे RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in और SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकेगा।
RPSC सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 7 से 12 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रतिदिन दो शिफ्ट में होगी।
पहली शिफ्ट: सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक
दूसरी शिफ्ट: अपराह्न 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचें। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य है।
इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न विषयों के अंतर्गत 2129 सीनियर टीचर पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
RPSC ने नई सीनियर टीचर भर्ती 2025 के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए कुल 6500 पदों पर आवेदन किए जा सकते हैं और अभ्यर्थी 17 सितंबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और परीक्षा की तैयारी पहले से पूरी कर लें। आईडी और एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।