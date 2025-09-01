RPSC Senior Teacher Exam: इस तारीख को जारी होंगे एडमिट कार्ड, परीक्षा 7 सितंबर से शुरू, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

RPSC Senior Teacher Exam Admit Card: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) से आयोजित सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 7 से 12 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 3 सितंबर 2025 को जारी किए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।