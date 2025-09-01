कब आएगा एसबीआई पीओ प्री का रिजल्ट? लेटेस्ट अपडेट और चेक करने का तरीका

SBI PO Pre Result 2025 Date: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, SBI PO प्री रिजल्ट 2025 सितंबर के पहले हफ्ते में कभी भी जारी किया जा सकता है। हालांकि बैंक की ओर से अभी तक ऑफिशियल डेट घोषित नहीं हुई है।
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर लॉगिन करके परिणाम चेक कर सकेंगे।
एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 2, 4 और 5 अगस्त 2025 को देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस बार भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 541 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
इनमें से 500 पद रेगुलर और 41 पद बैकलॉग वैकेंसी के अंतर्गत आते हैं।
उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा।
चयनित उम्मीदवारों की बेसिक सैलरी 48,480 रुपये होगी। इसके साथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट और डीए, एचआरए जैसे भत्ते भी मिलेंगे। समय-समय पर बढ़ोतरी के साथ सैलरी 85,920 रुपये तक जा सकती है।
अगर आप भी आप SBI PO भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें क्योंकि रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है।