कब आएगा एसबीआई पीओ प्री का रिजल्ट? लेटेस्ट अपडेट और चेक करने का तरीका

SBI PO Pre Result 2025 Date: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, SBI PO प्री रिजल्ट 2025 सितंबर के पहले हफ्ते में कभी भी जारी किया जा सकता है। हालांकि बैंक की ओर से अभी तक ऑफिशियल डेट घोषित नहीं हुई है।