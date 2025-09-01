Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

कब आएगा एसबीआई पीओ प्री का रिजल्ट? लेटेस्ट अपडेट और चेक करने का तरीका

SBI PO Pre Result 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट सितंबर के पहले सप्ताह में कभी भी घोषित हो सकता है। जाने कैसे कर पाएंगे चेक?

भारत

Rahul Yadav

Sep 01, 2025

SBI PO Pre Result 2025 Date
SBI PO Pre Result 2025 Date (Image: Freepik)

SBI PO Pre Result 2025 Date: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, SBI PO प्री रिजल्ट 2025 सितंबर के पहले हफ्ते में कभी भी जारी किया जा सकता है। हालांकि बैंक की ओर से अभी तक ऑफिशियल डेट घोषित नहीं हुई है।

कहां जारी होगा रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर लॉगिन करके परिणाम चेक कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें

IBPS CRP RRB 2025: बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका, 13217 पदों के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया, देखें पूरी डिटेल
शिक्षा
IBPS CRP RRB 2025

कब हुई थी परीक्षा?

एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 2, 4 और 5 अगस्त 2025 को देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस बार भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 541 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

  • 203 पद जनरल कैटेगरी के लिए
  • 135 पद ओबीसी के लिए
  • 50 पद ईडब्ल्यूएस के लिए
  • 37 पद एससी के लिए
  • 75 पद एसटी के लिए आरक्षित हैं।

इनमें से 500 पद रेगुलर और 41 पद बैकलॉग वैकेंसी के अंतर्गत आते हैं।

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा।

  • प्रीलिम्स परीक्षा
  • मेन्स परीक्षा
  • साइकोमेट्रिक टेस्ट (ग्रुप एक्सरसाइज व इंटरव्यू)
  • इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों की बेसिक सैलरी 48,480 रुपये होगी। इसके साथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट और डीए, एचआरए जैसे भत्ते भी मिलेंगे। समय-समय पर बढ़ोतरी के साथ सैलरी 85,920 रुपये तक जा सकती है।

SBI PO Pre Result 2025 चेक करने का तरीका

  • सबसे पहले एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।
  • होमपेज पर Careers सेक्शन पर क्लिक करें।
  • यहां SBI PO Prelims Result 2025 लिंक खोजकर उस पर क्लिक करें।
  • अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट बटन दबाएं।
  • आपकी स्क्रीन पर SBI PO प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 दिखाई देगा।
  • रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।

अगर आप भी आप SBI PO भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें क्योंकि रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है।

ये भी पढ़ें

दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई: क्रैक किया NEET, बनेगा डॉक्टर, ओडिशा के शुभम ने कर दिखाया कमाल
शिक्षा
Shubham Shabar NEET UG 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

01 Sept 2025 09:57 am

Hindi News / Education News / कब आएगा एसबीआई पीओ प्री का रिजल्ट? लेटेस्ट अपडेट और चेक करने का तरीका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट