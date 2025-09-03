SSC परीक्षाओं में अब 4 एजेंसियां संभालेंगी जिम्मेदारी, 100 किमी के दायरे में मिलेंगे सेंटर, चेयरमैन ने कही ये बातें

SSC CGL Exam 2025: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) की परीक्षाओं को लेकर छात्रों के विरोध और तकनीकी खामियों के बीच अब आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। जुलाई 24 से अगस्त 1 के बीच हुई गड़बड़ियों के बाद SSC चेयरमैन एस. गोपालकृष्णन ने NBT को दिए इंटरव्यू में साफ किया कि उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव किए जा रहे हैं।