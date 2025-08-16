LIC में 841 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें पूरी डिटेल

LIC Recruitment 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम ने AAO (Assistant Administrative Officer) और AE (Assistant Engineer) पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती अभियान कुल 841 पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जा सकते हैं।