शिक्षा

LIC में 841 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें पूरी डिटेल

LIC Recruitment 2025: एलआईसी में निकलीं 841 पदों पर AAO और AE भर्ती, आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगी। जानें योग्यता, फीस और चयन प्रक्रिया।

भारत

Rahul Yadav

Aug 16, 2025

LIC Recruitment 2025
LIC Recruitment 2025 (Image: Gemini)

LIC Recruitment 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम ने AAO (Assistant Administrative Officer) और AE (Assistant Engineer) पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती अभियान कुल 841 पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जा सकते हैं।

कितने पदों पर भर्ती?

पद का नामपदों की संख्या
असिस्टेंट इंजीनियर (AE)81
असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO - स्पेशलिस्ट)410
असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO - जनरलिस्ट)350
कुल पद841

जरूरी तारीखें

आवेदन की शुरुआत: 16 अगस्त 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 8 सितंबर 2025

योग्यता और आयु सीमा

उम्मीदवारों के लिए विस्तृत शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जानकारी एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध डिटेल्ड नोटिफिकेशन में देखी जा सकती है।

आवेदन शुल्क

SC/ST/PwBD उम्मीदवारों के लिए: 85 रुपये + ट्रांजैक्शन चार्ज + जीएसटी

अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए: 700 रुपये + ट्रांजैक्शन चार्ज + जीएसटी

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होगा।

  • प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)
  • मुख्य परीक्षा (Mains)
  • साक्षात्कार (Interview)
  • इसके बाद उम्मीदवारों का प्री-रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट भी होगा।

ध्यान रहे कि प्रारंभिक परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होंगे।
फाइनल चयन केवल मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर किया जाएगा।

कैसे करें आवेदन?

  • आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाएं।
  • Recruitment of AAO & AE 2025 लिंक पर क्लिक करें।
  • रजिस्ट्रेशन पूरा करें और आवेदन फॉर्म भरें।
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।
  • भविष्य के लिए आवेदन की प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें।

एलआईसी की यह भर्ती उन युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है जो बीमा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर दें।

शिक्षा

Published on:

16 Aug 2025 07:10 pm

