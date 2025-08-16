LIC में 841 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें पूरी डिटेल

LIC Recruitment 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम ने AAO (Assistant Administrative Officer) और AE (Assistant Engineer) पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती अभियान कुल 841 पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जा सकते हैं।
|पद का नाम
|पदों की संख्या
|असिस्टेंट इंजीनियर (AE)
|81
|असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO - स्पेशलिस्ट)
|410
|असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO - जनरलिस्ट)
|350
|कुल पद
|841
आवेदन की शुरुआत: 16 अगस्त 2025
आवेदन की अंतिम तिथि: 8 सितंबर 2025
उम्मीदवारों के लिए विस्तृत शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जानकारी एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध डिटेल्ड नोटिफिकेशन में देखी जा सकती है।
SC/ST/PwBD उम्मीदवारों के लिए: 85 रुपये + ट्रांजैक्शन चार्ज + जीएसटी
अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए: 700 रुपये + ट्रांजैक्शन चार्ज + जीएसटी
उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होगा।
ध्यान रहे कि प्रारंभिक परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होंगे।
फाइनल चयन केवल मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर किया जाएगा।
एलआईसी की यह भर्ती उन युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है जो बीमा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर दें।