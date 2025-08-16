राजस्थान में 6500 पदों पर शिक्षक भर्ती, 19 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, जान लें परीक्षा पैटर्न

RPSC Senior Teacher Recruitment 2025: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II (Senior Teacher) के 6500 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त 2025 से शुरू होकर 17 सितंबर 2025 तक चलेगी।