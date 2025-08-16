राजस्थान में 6500 पदों पर शिक्षक भर्ती, 19 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, जान लें परीक्षा पैटर्न

RPSC Senior Teacher Recruitment 2025: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II (Senior Teacher) के 6500 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त 2025 से शुरू होकर 17 सितंबर 2025 तक चलेगी।
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 10 विषयों में वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति होगी। उम्मीदवार अपने शैक्षणिक विषय और पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकेंगे।
उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा।
पेपर - 1
पेपर - 2
ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और जरूरी डाक्यूमेंट्स तैयार रखें।