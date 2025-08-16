Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में 6500 पदों पर शिक्षक भर्ती, 19 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, जान लें परीक्षा पैटर्न

RPSC Senior Teacher Recruitment 2025: राजस्थान में 6500 पदों पर सीनियर टीचर भर्ती होने जा रही है। ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर किए जा सकेंगे।

जयपुर

Rahul Yadav

Aug 16, 2025

RPSC Senior Teacher Recruitment 2025
RPSC Senior Teacher Recruitment 2025 (Image: Gemini)

RPSC Senior Teacher Recruitment 2025: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II (Senior Teacher) के 6500 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त 2025 से शुरू होकर 17 सितंबर 2025 तक चलेगी।

किन विषयों में होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 10 विषयों में वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति होगी। उम्मीदवार अपने शैक्षणिक विषय और पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकेंगे।

आयु सीमा क्या होगी?

  • न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
  • अधिकतम आयु: 40 वर्ष
  • आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आवेदन शुल्क

  • सामान्य वर्ग, ओबीसी (क्रीमी लेयर) और ईडब्ल्यूएस: 600 रुपये
  • एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर), एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और सहरिया जनजाति: 400 रुपये

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा।

  • लिखित परीक्षा
  • मेरिट लिस्ट
  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV)

परीक्षा पैटर्न

पेपर - 1

  • राजस्थान का इतिहास, भूगोल और संस्कृति
  • राजस्थान करंट अफेयर्स
  • भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान
  • शैक्षिक मनोविज्ञान
  • प्रश्नों की संख्या: 100
  • अंक: 200
  • समय: 2 घंटे

पेपर - 2

  • संबंधित विषय व टीचिंग मेथड की जानकारी
  • प्रश्नों की संख्या: 150
  • अंक: 300
  • समय: 2 घंटे 30 मिनट

आवेदन कब और कहां करें?

ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और जरूरी डाक्यूमेंट्स तैयार रखें।

