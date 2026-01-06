बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, स्कूल से ही मिलेगा हॉल टिकट, जानें पूरी डिटेल

अगर किसी छात्र को अपने एडमिट कार्ड में कोई गलती मिलती है, जैसे कि नाम, विषय, जन्मतिथि, या किसी अन्य डिटेल में, तो उन्हें तुरंत अपने स्कूल को सूचित करना चाहिए। इन गलतियों को स्कूल स्तर पर सुधार के लिए बोर्ड को भेजा जाएगा। बिहार बोर्ड ने साफ निर्देश दिया है कि छात्रों को परीक्षा के हर दिन अपने एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर साथ ले जाना होगा। बिना हॉल टिकट के किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।