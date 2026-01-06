बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, स्कूल से ही मिलेगा हॉल टिकट, जानें पूरी डिटेल

BSEB Matric Exam 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने क्लास 10वीं (मैट्रिक) वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर 6 जनवरी, 2026 को एडमिट कार्ड जारी किए। स्कूल प्रिंसिपल बोर्ड की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट exam.biharboardonline.org पर लॉग इन करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों को अपने-अपने स्कूलों से हॉल टिकट मिलेंगे।
बिहार बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, क्लास 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने साफ किया है कि छात्र व्यक्तिगत रूप से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। यह जिम्मेदारी पूरी तरह से स्कूल की है। स्कूल प्रिंसिपल अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, डिटेल्स वेरिफाई करेंगे और फिर उन पर साइन और स्कूल की मुहर लगाकर छात्रों को बांटेंगे।
बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा एडमिट कार्ड में छात्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण डिटेल्स होंगे। इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, विषय-वार परीक्षा शेड्यूल और परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश शामिल हैं। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपना एडमिट कार्ड मिलने के बाद सभी डिटेल्स को ध्यान से जांच लें।
अगर किसी छात्र को अपने एडमिट कार्ड में कोई गलती मिलती है, जैसे कि नाम, विषय, जन्मतिथि, या किसी अन्य डिटेल में, तो उन्हें तुरंत अपने स्कूल को सूचित करना चाहिए। इन गलतियों को स्कूल स्तर पर सुधार के लिए बोर्ड को भेजा जाएगा। बिहार बोर्ड ने साफ निर्देश दिया है कि छात्रों को परीक्षा के हर दिन अपने एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर साथ ले जाना होगा। बिना हॉल टिकट के किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा से पहले किसी भी असुविधा से बचने के लिए छात्रों को समय पर एडमिट कार्ड बांट दें। एडमिट कार्ड के वितरण में किसी भी लापरवाही के लिए स्कूल अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
बिहार बोर्ड ने कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) वार्षिक परीक्षा 2026 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखें भी जारी कर दी हैं। इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 जनवरी से 20 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। प्रैक्टिकल विषयों के एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इंटरमीडिएट थ्योरी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।
परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी, दिशा-निर्देश और अपडेट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
