पुलिसवाले ने पूर्व वार्ड पार्षद को बाइक से सड़क पर गिराया, लात-घूंसों से किया लहूलुहान, वीडियो वायरल

Bihar Police Viral Video: बिहार में पुलिस के बर्ताव पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। इसका कारण मधुबनी जिले की पुलिस का एक वायरल वीडियो है। कोतवाली थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने एक मोटरसाइकिल सवार को उसकी बाइक से धक्का देकर गिरा दिया और फिर लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा। यह पूरी घटना 31 दिसंबर की रात को हुई और पास के एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, अब यह फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।