भोला सिंह से रिंकू यादव तक… बिहार के टॉप क्रिमिनल्स कौन हैं? STF-पुलिस की हिट लिस्ट तैयार

Bihar News: नए साल की शुरुआत के साथ ही बिहार में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कोशिश के तहत बिहार के टॉप क्रिमिनल्स की एक हिट लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में पटना के भोला सिंह से लेकर बक्सर के रिंकू यादव तक, राज्य स्तर के टॉप अपराधियों के नाम शामिल हैं। हर जिले के टॉप 10 सबसे कुख्यात अपराधियों की लिस्ट भी तैयार की गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अब यह लिस्ट सीधी कार्रवाई का आधार बनेगी।