पटना

हाफ पैंट, लग्जरी चश्मा और बोटिंग… तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया यूजर्स ने लिए मजे

Tejashwi Yadav Video: बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा लगातार चर्चा का विषय बनी हुई। इसी बीच तेजस्वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं। 

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 05, 2026

tejashwi yadav video

तेजस्वी यादव (फोटो X @KreatelyMedia)

Tejashwi Yadav Video: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव इन दिनों अपनी विदेश यात्रा को लेकर सुर्खियों में हैं। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान पहले दिल्ली और फिर विदेश गए तेजस्वी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में वह कूल और रिलैक्स्ड मूड में दिख रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है, यूजर्स तेजस्वी की वीडियो पर जमकर मजे ले रहे हैं । हाल ही में BJP और JDU के नेताओं ने भी तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए थे।

वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो में तेजस्वी यादव पूरी तरह से छुट्टियों के मूड में दिख रहे हैं। उन्होंने नीले रंग के शॉर्ट्स, हल्की लाल टी-शर्ट और महंगे काले सनग्लासेस पहने हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी विदेशी जगह का है, जहां तेजस्वी एक नदी के बीच नाव की सवारी का आनंद लेते दिख रहे हैं। वीडियो को एडिट करके बैकग्राउंड में "बरेटा हाथों में पिस्टल" गाना जोड़ा गया है, जिससे यह क्लिप और भी ज्यादा वायरल हो गई है।

वायरल वीडियो पर यूजर्स ले रहे मजे

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, लोगों ने उनकी कमाई और राजनीतिक नैतिकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मोहित विज नाम के एक यूजर ने लिखा, "हार के दर्द को भूलने का यही तरीका है, जो पप्पू (राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अपमानजनक शब्द) ने सिखाया है।" एक अन्य यूजर सिद्धार्थ मिश्रा ने लिखा, "यह राहुल की दोस्ती का असर है, चुनाव हारने के बाद विदेश चले जाओ।" जय प्रकाश शर्मा ने लिखा, "भ्रष्ट परिवारों के ये नालायक, निकम्मे राजकुमार लूटे हुए जनता के पैसे से ऐसे ही मौज करते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक देख लो।"

हर्षल टैंक नाम के एक यूजर ने लिखा, "32,000 रुपये के प्राडा सनग्लासेस। यह बहुत बढ़िया पेशा है।" ललित वर्मा ने लिखा, "यह वही पैसा है जो उसने नौकरियों के बदले जमीन के सौदों से कमाया था… जरा सोचिए, अगर वह विपक्ष में रहते हुए इतना मजे कर रहा है… तो सत्ता में रहते हुए उसने क्या किया होगा?" भरत द्विवेदी ने लिखा, "वाह, क्या जिंदगी है, गरीबों के पैसे से जिंदगीजिंदगी का आनंद ले रहा है।"

संजय भटनागर ने लिखा कि बिहारियों को पहले से ही उसके बारे में सच्चाई पता थी, इसीलिए उन्होंने RJD को 25 सीटों पर ला दिया। वे या तो पूरी तरह से धोखेबाज़ हैं या पूरी तरह से पप्पू के फॉलोअर्स हैं। अमिताभ ने लिखा कि ये लोग मतलब के नेता हैं, वे बिहार को बदलने निकले थे, लेकिन हारने के बाद वे विदेश चले गए और पांच साल बाद अगले चुनाव में ही दोबारा दिखेंगे। कई यूजर्स ने उनके चश्मे का ब्रांड और कीमत पता लगाने के लिए AI (ग्रोक) का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की।

Bihar news

तेजस्वी यादव

