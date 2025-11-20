RRB Group D Exam City Slip 2025 जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

RRB Group D Exam City Slip 2025 (Image: Gemini)
RRB Group D Exam City Slip 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप D परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी जानकारी दी है। RRB ने 2025 एग्जाम के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अब अभ्यर्थी जाकर चेक कर सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में होने वाली है। इससे यात्रा की तैयारी और एग्जाम प्लान बनाना आसान हो जाता है। इसके बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें परीक्षा सेंटर, परीक्षा केंद्र सहित परीक्षा से जुड़ी तमाम जानकारी होंगी।
सिटी इंटिमेशन स्लिप मूल रूप से एक तरह का प्री-इंफो डॉक्यूमेंट है। इसमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि उम्मीदवार की परीक्षा किस शहर में होगी। परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य निर्देश बाद में जारी होने वाले एडमिट कार्ड में ही मिलेंगे। इस स्लिप का उद्देश्य सिर्फ एक ही है उम्मीदवार अपने एग्जाम के शहर की जानकारी पहले से जान लें और उसी हिसाब से तैयारी व यात्रा प्लान कर सकें।
इस बार रेलवे की ग्रुप D परीक्षा चरणों में आयोजित की जाएगी। CBT परीक्षा की तारीखें 27 नवंबर 2025 से शुरू होकर 16 जनवरी 2026 तक चलेंगी। यानी लगभग ढाई महीने तक अलग-अलग स्लॉट में परीक्षाएं होंगी। किस उम्मीदवार की परीक्षा किस दिन होगी, यह जानकारी एडमिट कार्ड जारी होने पर मिलेगी।
RRB ने पहले की तरह इस बार भी वही प्रक्रिया अपनाई है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से चार दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे। इसलिए अभी सिर्फ शहर की जानकारी दी गई है, ताकि छात्र समय रहते व्यवस्था कर सकें।
रेलवे ने यह भी कहा है कि अभ्यर्थियों को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्रिय रखना चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड से जुड़ी सभी सूचनाएं वहीं भेजी जाएंगी।
SC/ST वर्ग के पात्र उम्मीदवार अपने फ्री ट्रैवल पास को एडमिट कार्ड के साथ डाउनलोड कर सकेंगे। यह सुविधा सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिलती है जो रेलवे द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग