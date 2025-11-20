RRB Group D Exam City Slip 2025 जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

RRB Group D Exam City Slip 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप D परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी जानकारी दी है। RRB ने 2025 एग्जाम के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अब अभ्यर्थी जाकर चेक कर सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में होने वाली है। इससे यात्रा की तैयारी और एग्जाम प्लान बनाना आसान हो जाता है। इसके बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें परीक्षा सेंटर, परीक्षा केंद्र सहित परीक्षा से जुड़ी तमाम जानकारी होंगी।