RRB Group D Exam Date 2025: रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान, इस तारीख को जारी होगा सिटी डिटेल्स

RRB Group D Exam Date 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा सीबीटी-1 की नई तारीख जारी कर दी है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक यह परीक्षा 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने जानकारी दी है कि उम्मीदवारों की एग्जाम सिटी और परीक्षा तिथि से जुड़ी पूरी डिटेल 19 नवंबर 2025 तक जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ एससी-एसटी उम्मीदवारों के लिए ट्रैवलिंग अथॉरिटी भी उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षार्थियों को उनकी परीक्षा तिथि से चार दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि यह परीक्षा पहले 17 नवंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन भर्ती से जुड़े एक मामले के अदालत में लंबित होने के कारण प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया था।