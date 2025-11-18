RRB Group D Exam Date 2025: रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान, इस तारीख को जारी होगा सिटी डिटेल्स

RRB Group D Exam Date 2025 Released(Image-Freepik)
RRB Group D Exam Date 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा सीबीटी-1 की नई तारीख जारी कर दी है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक यह परीक्षा 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने जानकारी दी है कि उम्मीदवारों की एग्जाम सिटी और परीक्षा तिथि से जुड़ी पूरी डिटेल 19 नवंबर 2025 तक जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ एससी-एसटी उम्मीदवारों के लिए ट्रैवलिंग अथॉरिटी भी उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षार्थियों को उनकी परीक्षा तिथि से चार दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि यह परीक्षा पहले 17 नवंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन भर्ती से जुड़े एक मामले के अदालत में लंबित होने के कारण प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया था।
परीक्षा के दौरान आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लागू होगा, इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपना मूल आधार कार्ड या ई-वेरिफाइड आधार का प्रिंट आउट साथ लाना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे rrbapply.gov.in पर लॉग इन करके अपनी पहचान की पुष्टि कर लें, ताकि परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की समस्या न हो। वहीं, जिन्होंने आवेदन के समय आधार वेरिफिकेशन पूरा कर लिया था, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा से पहले उनका आधार UIDAI सिस्टम में अनलॉक स्थिति में रहे।
ग्रुप डी भर्ती के तहत रेलवे में असिस्टेंट (एस एंड टी), असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन, असिस्टेंट लोको शेड (डीजल/इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट पी.वे, असिस्टेंट टीएल एंड एसी (वर्कशॉप), असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, पॉइंट्समैन और ट्रैकमेंटेनर-IV जैसे विभिन्न टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल पदों पर नियुक्तियां होंगी।
इस परीक्षा की सीबीटी की अवधि 90 मिनट होगी, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल साइंस और गणित से 25-25 प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग से 30 प्रश्न और जनरल अवेयरनेस एवं करेंट अफेयर्स से 20 प्रश्न शामिल होंगे। गलत उत्तरों पर एक तिहाई अंक की कटौती होगी। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू रहेगी और कुल रिक्तियों के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक हासिल करना आवश्यक है, जबकि ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर), एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता 30 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
