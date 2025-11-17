Patrika LogoSwitch to English

Police Bharti 2025: सीएम ने की घोषणा, 4000 पदों के लिए पुलिस की होगी भर्ती, जान लें डिटेल्स

पुलिस की नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया अवसर आया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 4000 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। इस भर्ती की घोषणा खुद राज्य के सीएम ने की है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 17, 2025

Police Bharti 2025

Police Bharti 2025(AI Image-Grok))

Police Vacancy 2025: पुलिस भर्ती की तयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत बढ़िया खबर सामने आई है। असम सरकार ने राज्य पुलिस में 4,000 नए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। यह मौका युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा(Himanta Biswa Sarma) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अनोखे अंदाज में इसकी जानकारी साझा की। इस वैकेंसी की उन्होंने जानकारी दी।

Assam Police Bharti 2025: सीएम ने क्या कहा?


सोशल मीडिया साइट 'X' पर सीएम ने लिखा, “Swagat nahi karoge humara?, 4,000 new @assampolice, jobs coming soon in a big push towards our mission of providing 2 lakh government jobs for our youth. Our future recruits are ready to serve with 'Pride and Honour," यह घोषणा राज्य के उस मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके तहत 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है।

Police Bharti 2025: नई नौकरियों का होगा सृजन


सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों और इकाइयों में भर्ती के अवसर खुलेंगे। अलग-अलग योग्यता और स्किल वाले उम्मीदवारों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे राज्य में रोजगार के अवसरों में भी बड़ा इजाफा होगा। स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (SLPRB) जल्द ही असम पुलिस भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। फिलहाल SLPRB की आधिकारिक वेबसाइट पर 4000 पदों से संबंधित कोई आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह है कि वे समय-समय पर slprbassam.in पर अपडेट चेक करते रहें।

NVS Recruitment 2025

Published on:

17 Nov 2025 02:06 pm

Hindi News / Education News / Police Bharti 2025: सीएम ने की घोषणा, 4000 पदों के लिए पुलिस की होगी भर्ती, जान लें डिटेल्स

