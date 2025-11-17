Police Bharti 2025: सीएम ने की घोषणा, 4000 पदों के लिए पुलिस की होगी भर्ती, जान लें डिटेल्स



सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों और इकाइयों में भर्ती के अवसर खुलेंगे। अलग-अलग योग्यता और स्किल वाले उम्मीदवारों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे राज्य में रोजगार के अवसरों में भी बड़ा इजाफा होगा। स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (SLPRB) जल्द ही असम पुलिस भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। फिलहाल SLPRB की आधिकारिक वेबसाइट पर 4000 पदों से संबंधित कोई आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह है कि वे समय-समय पर slprbassam.in पर अपडेट चेक करते रहें।