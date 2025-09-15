RRB NTPC Answer Key 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

RRB NTPC Answer Key 2025 को लेकर जरुरी अपडेट आ गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी 12वीं स्तर की परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट rrb.digialm.com पर जाकर अपनी आंसर-की देख सकते हैं। यह परीक्षा 7 अगस्त से 8 सितंबर 2025 तक देशभर के विभिन्न केंद्रों पर अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रेलवे में कुल 3445 पदों को भरा जाएगा।
आंसर- की देखने के लिए सबसे पहले RRB की आधिकारिक वेबसाइट rrb.digialm.com पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए “RRB NTPC UG Answer Key 2025 Download Link” पर क्लिक करें।
लॉगिन पेज खुलने पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
सब्मिट करते ही स्क्रीन पर आपके प्रश्नपत्र की आंसर-की दिखाई देगी।
यहां आप अपने सही और गलत उत्तरों की जांच कर सकते हैं।
RRB ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को आंसर-की के किसी उत्तर पर संदेह या आपत्ति है, तो वह उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकता है। इसमें आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख 20 सितंबर 2025 तय की गई है। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति के लिए 50 रूपये का शुल्क देना होगा। यदि आपकी आपत्ति सही पाई जाती है तो जमा की गई राशि वापस कर दी जाएगी। प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्तियों की जांच के बाद RRB द्वारा फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी। इसके आधार पर ही एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 की घोषणा की जाएगी।