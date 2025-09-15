RRB NTPC Answer Key 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

RRB ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को आंसर-की के किसी उत्तर पर संदेह या आपत्ति है, तो वह उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकता है। इसमें आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख 20 सितंबर 2025 तय की गई है। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति के लिए 50 रूपये का शुल्क देना होगा। यदि आपकी आपत्ति सही पाई जाती है तो जमा की गई राशि वापस कर दी जाएगी। प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्तियों की जांच के बाद RRB द्वारा फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी। इसके आधार पर ही एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 की घोषणा की जाएगी।