RRB NTPC UG Answer Key 2025 आज हो सकती है जारी: यहां से कर पाएंगे डाउनलोड, जानें आगे की प्रक्रिया

RRB NTPC UG Answer Key 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से NTPC अंडरग्रेजुएट (NTPC-UG) परीक्षा 2025 की आंसर-की आज जारी की जा सकती है। इसके साथ उम्मीदवारों को रिस्पॉन्स शीट, प्रश्न पत्र और ऑब्जेक्शन ट्रैकर भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी वे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे।
अगर उम्मीदवार किसी प्रश्न या उसके उत्तर से असहमत हैं तो वे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क देना होगा।
क्वालिफाइंग मार्क्स
RRB NTPC UG परीक्षा का आयोजन 7 अगस्त से 9 सितंबर 2025 तक किया गया था। आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने अनुमानित अंक निकाल सकेंगे और अगर कोई त्रुटि लगती है तो आपत्ति दर्ज कर फाइनल आंसर-की में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं।