RRB NTPC UG Answer Key 2025 आज हो सकती है जारी: यहां से कर पाएंगे डाउनलोड, जानें आगे की प्रक्रिया

RRB NTPC UG Answer Key 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से NTPC अंडरग्रेजुएट (NTPC-UG) परीक्षा 2025 की आंसर-की आज जारी की जा सकती है। इसके साथ उम्मीदवारों को रिस्पॉन्स शीट, प्रश्न पत्र और ऑब्जेक्शन ट्रैकर भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी वे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे।